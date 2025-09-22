Гризманн и другие. Лучшие действующие иностранные голеадоры Ла Лиги
Три игрока чемпионата Испании, входящие в топ-10 рейтинга, забили очередные голы в 5-м туре
Завершился 5-й тур испанской Ла Лиги, в котором очередными голами за свои клубы отметились Анте Будимир («Осасуна»), Ведат Мурики («Майорка») и Алексис Санчес («Севилья»).
Эти футболисты входят в топ-10 лучших бомбардиров в истории Ла Лиги среди действующих иностранцев: Анте Будимир (Хорватия) – 80 голов, 4-е место; Алексис Санчес (Чили) – 39 голов, 8-е место; Ведат Мурики (Косово) – 38 голов, 9-е место.
Рекордсменом этого рейтинга является француз Антуан Гризманн, в активе которого 198 забитых мячей в чемпионате Испании.
Лучшие бомбардиры в истории Ла Лиги среди действующих иностранных футболистов
- 198 – Антуан Гризманн (Франция)
- 111 – Кристиан Стуани (Уругвай)
- 82 – Иньяки Уильямс (Гана)
- 80 – Анте Будимир (Хорватия)
- 71 – Роберт Левандовски (Польша)
- 63 – Винисиус Жуниор (Бразилия)
- 60 – Александр Серлот (Норвегия)
- 39 – Алексис Санчес (Чили)
- 38 – Ведат Мурики (Косово)
- 37 – Чими Авила (Аргентина)
Ante Budimir, Alexis Sánchez y Vedat Muriqi anotaron este pasado fin de semana y aumentaron sus registros históricos en Primera División.— Transfermarkt.es (@TMes_news) September 22, 2025
👉 https://t.co/kJf9JuN28a#LaLiga pic.twitter.com/jTXVZwSU4G
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Килиан предпочитает играть с Родриго, а не с Винисиусом
Восточноукраинское дерби под занавес тура