Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гризманн и другие. Лучшие действующие иностранные голеадоры Ла Лиги
Испания
22 сентября 2025, 16:43 | Обновлено 22 сентября 2025, 16:44
73
0

Гризманн и другие. Лучшие действующие иностранные голеадоры Ла Лиги

Три игрока чемпионата Испании, входящие в топ-10 рейтинга, забили очередные голы в 5-м туре

22 сентября 2025, 16:43 | Обновлено 22 сентября 2025, 16:44
73
0
Гризманн и другие. Лучшие действующие иностранные голеадоры Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

Завершился 5-й тур испанской Ла Лиги, в котором очередными голами за свои клубы отметились Анте Будимир («Осасуна»), Ведат Мурики («Майорка») и Алексис Санчес («Севилья»).

Эти футболисты входят в топ-10 лучших бомбардиров в истории Ла Лиги среди действующих иностранцев: Анте Будимир (Хорватия) – 80 голов, 4-е место; Алексис Санчес (Чили) – 39 голов, 8-е место; Ведат Мурики (Косово) – 38 голов, 9-е место.

Рекордсменом этого рейтинга является француз Антуан Гризманн, в активе которого 198 забитых мячей в чемпионате Испании.

Лучшие бомбардиры в истории Ла Лиги среди действующих иностранных футболистов

  • 198 – Антуан Гризманн (Франция)
  • 111 – Кристиан Стуани (Уругвай)
  • 82 – Иньяки Уильямс (Гана)
  • 80 – Анте Будимир (Хорватия)
  • 71 – Роберт Левандовски (Польша)
  • 63 – Винисиус Жуниор (Бразилия)
  • 60 – Александр Серлот (Норвегия)
  • 39 – Алексис Санчес (Чили)
  • 38 – Ведат Мурики (Косово)
  • 37 – Чими Авила (Аргентина)
По теме:
Проблемы Жироны. Цыганков и еще семь футболистов не сыграют в матче Ла Лиги
Обиделись из-за Винисиуса. Реал решил бойкотировать Золотой мяч-2025
Лидер Барселоны сыграл юбилейный матч за клуб, в котором отдал ассист
Ла Лига чемпионат Испании по футболу статистика Анте Будимир Ведат Мурики Алексис Санчес Антуан Гризманн Кристиан Стуани Иньяки Уильямс Роберт Левандовски Винисиус Жуниор Александер Серлот Чими Авила
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
Футбол | 22 сентября 2025, 05:05 1
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала

Килиан предпочитает играть с Родриго, а не с Винисиусом

Шахтер – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 22 сентября 2025, 16:00 52
Шахтер – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Восточноукраинское дерби под занавес тура

Шахтер настроен купить игрока сборной Украины. Президент против
Футбол | 22.09.2025, 04:27
Шахтер настроен купить игрока сборной Украины. Президент против
Шахтер настроен купить игрока сборной Украины. Президент против
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
Бокс | 22.09.2025, 04:45
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
Оболонь – Карпаты – 0:2. Автогол и тревога. Видео голов и обзор
Футбол | 22.09.2025, 16:21
Оболонь – Карпаты – 0:2. Автогол и тревога. Видео голов и обзор
Оболонь – Карпаты – 0:2. Автогол и тревога. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года
Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года
21.09.2025, 15:41 18
Теннис
БЕЛЛЬЮ: «Знаете, что бы произошло, если бы Усик дрался с Майком Тайсоном?»
БЕЛЛЬЮ: «Знаете, что бы произошло, если бы Усик дрался с Майком Тайсоном?»
21.09.2025, 00:08
Бокс
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
21.09.2025, 07:35 2
Бокс
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
20.09.2025, 21:02 23
Футбол
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
22.09.2025, 08:17 5
Футбол
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
22.09.2025, 08:44 14
Футбол
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
21.09.2025, 19:35 12
Другие виды
Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой
Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой
20.09.2025, 22:05 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем