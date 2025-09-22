Гризманн и другие. Лучшие действующие иностранные голеадоры Ла Лиги

Завершился 5-й тур испанской Ла Лиги, в котором очередными голами за свои клубы отметились Анте Будимир («Осасуна»), Ведат Мурики («Майорка») и Алексис Санчес («Севилья»).

Эти футболисты входят в топ-10 лучших бомбардиров в истории Ла Лиги среди действующих иностранцев: Анте Будимир (Хорватия) – 80 голов, 4-е место; Алексис Санчес (Чили) – 39 голов, 8-е место; Ведат Мурики (Косово) – 38 голов, 9-е место.

Рекордсменом этого рейтинга является француз Антуан Гризманн, в активе которого 198 забитых мячей в чемпионате Испании.

Лучшие бомбардиры в истории Ла Лиги среди действующих иностранных футболистов

198 – Антуан Гризманн (Франция)

111 – Кристиан Стуани (Уругвай)

82 – Иньяки Уильямс (Гана)

80 – Анте Будимир (Хорватия)

71 – Роберт Левандовски (Польша)

63 – Винисиус Жуниор (Бразилия)

60 – Александр Серлот (Норвегия)

39 – Алексис Санчес (Чили)

38 – Ведат Мурики (Косово)

37 – Чими Авила (Аргентина)