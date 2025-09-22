Воспитанник Шахтера: «Этот период хочется забыть. Контракт разорвали...»

Воспитанник донецкого Шахтера Владислав Погорелый рассказал, почему не смог раскрыть свой потенциал в составе львовского Руха, за который выступал в прошлом сезоне.

– При каких обстоятельствах это произошло?

– Меня в Рух приглашал тренер Пономарев. Я был доволен этим переходом. Впоследствии тренер в Рухе сменился, что стало определенной неожиданностью. Но, считаю, что Виталий Пономарев выбрал свой путь (тренер возглавил ЛНЗ, – ред). Наверное, ему хочется как тренеру добиваться каких-нибудь новых успехов.

Рух делает акцент на молодежи, выпускниках собственной Академии. Но не всегда молодежь будет давать желаемый результат, желающий руководство. Это нужно понимать.

– За Рух Вы немного играли. Почему?

– Как уже говорил, из-за травм и операции. Потому этот период в составе Руха хочется забыть. Контракт был расторгнут с согласия сторон.

В настоящее время форвард выступает за винницкую Ниву, играющую во Второй лиге Украины. В 7 матчах текущего сезона Владислав отличился четырьмя забитыми мячами.