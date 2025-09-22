Легенда Ливерпуля разнес Арсенал: «Не хотели побеждать»

Бывший защитник Ливерпуля Джейми Каррагер поделился эмоциями после потери Арсеналом очков в игре против Манчестер Сити (1:1) в пятом туре АПЛ.

«Я считаю, что Арсенал – блестящая команда. На мой взгляд, у них лучший состав в Премьер-лиге. Я думал, что они выиграют у Манчестер Сити. У Артеты есть команда и состав, близкие к тому, чтобы побеждать в АПЛ или ЛЧ.

Но снова и снова, когда дело доходит до важных игр, он выбирает состав, с которым больше думает о сопернике. Это не значит, что так нельзя выиграть Премьер-лигу. Жозе Моуринью выигрывал ее трижды с подобным стилем.

Однако для меня это было бесполезно 45 минут в первом тайме. И я это говорю потому, что играл за менеджеров, которые делали то же в Ливерпуле.

Мы были очень близки титулам, мы были командой высокого уровня, но так и не выиграли АПЛ. Я всегда чувствовал, что во времена Жерара Улье и Рафаэля Бенитеса мы, возможно, время от времени давили на тормоз в некоторых играх, которые могли выиграть.

Именно это делает Миккель Артета. В матче с Ливерпулем «канониры» словно не хотели победить. Манчестер Сити тоже был на пути победы. Это повторяется сезон за сезоном.

В нынешнем сезоне у Арсенала есть 10 турнирных пунктов после 5 сыгранных матчей. Подопечные Микеля Артеты отстают от идущего первым Ливерпуля на 5 баллов.