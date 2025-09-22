Динамо Киев – Александрия. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Поединок состоится 22 сентября и начнется в 15:30 по Киеву
22 сентября в рамках УПЛ свою встречу проведут Динамо Киев и Александрия. Матч начнется в 15:30 по киевскому времени.
Динамо Киев
Столичный клуб в очередной раз огорчил своих фанатов выступлениями в еврокубках, теперь Лига конференций точно не будет приоритетом в этом сезоне. Динамо надо делать ставку на внутреннюю арену, бороться за чемпионство.
В УПЛ пока дела идут неплохо, подопечные Шовковского одержали 4 победы и раз сыграли вничью. Единственная потеря очков была в последнем туре, против Оболони – 2:2 соперник сравнял в компенсированное время. Команда вторая в чемпионате, отставая на очко от Колоса, но соперник провел на один матч больше.
Уровень конкуренции в чемпионате не такой серьезный, хотя и динамовцы сейчас не показывают свой лучший футбол. В таких матчах надо брать максимум очков, любой место кроме первого в чемпионате будет считаться, как неудача.
Александрия
Вторая команда прошлого сезона многих шокировала стартом из четырех поражений кряду. Только в последнем туре удалось прервать неудачную серию, обыграв дома ЛНЗ Черкассы со счетом 4:1. Короткой была и еврокампания, проиграли два матча опытному сербскому Партизану в квалификации Лиги конференций.
Сложно сравнить Александрию образца прошлого сезона и этого, ушел главный тренер Руслан Ротань, потерпел изменения и состав, команда должна прибавить, но пока стабильности явно не хватает. Пока расклад таков, что приходится думать о сохранении прописки в элитном дивизионе.
Личные встречи
Вспоминать долго последний матч эти х команд не нужно, на этой неделе Динамо в тяжелом матче обыграло соперника на выезде в Кубке Украины – 2:1. Решающий мяч гости смогли забить в концовке встречи.
Прогноз
Киевляне котируются фаворитами, хотя соперник будет настроен на серьезную битву.
Киевляне должны контролировать ход матча, потеря очков недопустимая роскошь в данном противостоянии. Поставлю на успех хозяев с форой -1,5 гола за 1,95.
15:30
