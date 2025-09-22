Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-игрок Шахтера дал прогноз, сможет ли Украина выйти из группы на ЧМ 2026
Сборная УКРАИНЫ
22 сентября 2025, 10:19 | Обновлено 22 сентября 2025, 10:20
Экс-игрок Шахтера дал прогноз, сможет ли Украина выйти из группы на ЧМ 2026

Сергей Ткаченко верит в украинскую команду

УАФ

Бывший игрок донецких клубов «Шахтер» и «Металлург», Сергей Ткаченко, спрогнозировал будущее сборной Украины в квалификации к чемпионату мира 2026 года.

В первом туре подопечные Сергея Реброва уступили сборной Франции (0:2), тогда как во втором туре украинская команда не справилась с Азербайджаном (1:1).

– Сборная Украины выйдет из группы?

– Почему не быть оптимистами? Прошло только два тура. Да, мы не в самом лучшем положении. Тем не менее, 10 октября матч с Исландией. Если Украина выиграет, все в нашей группе перевернется. И смысл тогда в смене главного тренера (улыбается)?

Это не громкие слова, но когда наша сборная загоняет себя в угол, многое начинает получаться, и этому есть не один пример. Поэтому пусть это и будут громкие слова, но я верю, что мы уедем из Исландии с тремя очками.

Сергей ТКАЧЕНКО: «Сборная Украины выиграет у Исландии и все перевернется»
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
Шаран пояснил, почему не стоит увольнять Реброва: «Он мой друг»
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
