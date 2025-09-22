Экс-игрок Шахтера дал прогноз, сможет ли Украина выйти из группы на ЧМ 2026
Сергей Ткаченко верит в украинскую команду
Бывший игрок донецких клубов «Шахтер» и «Металлург», Сергей Ткаченко, спрогнозировал будущее сборной Украины в квалификации к чемпионату мира 2026 года.
В первом туре подопечные Сергея Реброва уступили сборной Франции (0:2), тогда как во втором туре украинская команда не справилась с Азербайджаном (1:1).
– Сборная Украины выйдет из группы?
– Почему не быть оптимистами? Прошло только два тура. Да, мы не в самом лучшем положении. Тем не менее, 10 октября матч с Исландией. Если Украина выиграет, все в нашей группе перевернется. И смысл тогда в смене главного тренера (улыбается)?
Это не громкие слова, но когда наша сборная загоняет себя в угол, многое начинает получаться, и этому есть не один пример. Поэтому пусть это и будут громкие слова, но я верю, что мы уедем из Исландии с тремя очками.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Йожеф раскритиковал современное «Динамо»
Известный тренер – о матчах украинцев в еврокубках