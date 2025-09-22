Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей ТКАЧЕНКО: «Сборная Украины выиграет у Исландии и все перевернется»
Сборная УКРАИНЫ
22 сентября 2025, 09:40 |
1026
6

Сергей ТКАЧЕНКО: «Сборная Украины выиграет у Исландии и все перевернется»

Экс-полузащитник «сине-желтых» уверен, что команда Сергея Реброва выплутается из сложной ситуации

22 сентября 2025, 09:40 |
1026
6
Сергей ТКАЧЕНКО: «Сборная Украины выиграет у Исландии и все перевернется»
УАФ. Сборная Украины

Первые два тура отборочного турнира ЧМ-2026 для сборной Украины закончились, но тема главной команды страны остается наиболее важным вопросом на повестке дня. А все потому, что нынешняя квалификация быстротечная, уже в начале октября «сине-желтых» ждет, возможно, ключевой матч в группе против сборной Исландии.

После осечки во Франции (0:2), а тем более, – в Азербайджане (1:1), каких только мнений и версий не доводилось читать и слышать в отечественных СМИ.

Сайт Sport.ua решил провести, так называемое анкетирование на тему сборной Украины среди авторитетных украинских специалистов. Принял участие в этой рубрике полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Сергей Ткаченко.

– Сергей, нужна ли сейчас смена главного тренера в сборной Украины?
– Уверен, что нет. Понимаю, что сборная Украины неудачно начала отборочный турнир чемпионата мира, но, считаю, приглашение нового наставника не даст тех сдвигов, которых ждут болельщики. Мне сложно что-то говорить, не знаю ситуации внутри коллектива. Да и какой солидный тренер примет команду в не самом лучшем положении.

– Но если предположить, что сейчас должность главного тренера сборной Украины вакантна. Какие кандидатуры вы видите на этом посту?
– Не менее сложный вопрос. Читал, что у руля должен быть известный тренер с именем. Категорически не согласен с теми людьми, кто говорит, что нужно доверить место специалисту старой формации. Также фигурировала фамилия Руслана Ротаня. Думаю, это неплохой вариант, но на перспективу. Наставник только возглавил «Полесье», а совмещать две должности, это неправильно. Но подытоживая ваш вопрос, скажу, что на данный я бы оставил Сергея Реброва.

– Тогда последний вопрос. Сборная Украины выйдет из группы?

– Почему не быть оптимистами? Прошло только два тура. Да, мы не в самом лучшем положении. Тем не менее, 10 октября матч с Исландией. Если Украина выиграет, все в нашей группе перевернется. И смысл тогда в смене главного тренера (улыбается)? Это не громкие слова, но когда наша сборная загоняет себя в угол, многое начинает получаться, и этому есть не один пример. Поэтому пусть это и будут громкие слова, но я верю, что мы уедем из Исландии с тремя очками.

По теме:
Экс-игрок Шахтера дал прогноз, сможет ли Украина выйти из группы на ЧМ 2026
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
Шаран пояснил, почему не стоит увольнять Реброва: «Он мой друг»
Сергей Ткаченко сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Исландии по футболу Сергей Ребров статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Репетиция перед стартом ЧМ. Украина U-20 проиграла спарринг Австралии U-20
Футбол | 22 сентября 2025, 10:09 1
Репетиция перед стартом ЧМ. Украина U-20 проиграла спарринг Австралии U-20
Репетиция перед стартом ЧМ. Украина U-20 проиграла спарринг Австралии U-20

У сине-желтой команды голы забили Кирилл Дигтярь и Даниил Кревсун

Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
Теннис | 21 сентября 2025, 18:18 26
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!

Александра разгромила Нурию Бранкаччио в финале турнира WTA 125 в Толентино

Мирон МАРКЕВИЧ: «Не хочется смотреть на то, как они играют»
Футбол | 22.09.2025, 07:08
Мирон МАРКЕВИЧ: «Не хочется смотреть на то, как они играют»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Не хочется смотреть на то, как они играют»
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Футбол | 22.09.2025, 08:17
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Центральный матч тура между ПСЖ и Марселем отложен. Известна причина
Футбол | 21.09.2025, 15:45
Центральный матч тура между ПСЖ и Марселем отложен. Известна причина
Центральный матч тура между ПСЖ и Марселем отложен. Известна причина
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Сірожі досить наливати один одному 
Ответить
+3
Winner21
Збірна України виграє в Ісландії, перевернеться на інший бік і, не прокидаючись, заодно обіграє і французів 
Ответить
+1
yurchik553
Там Ребров вже підписує контракт з Панатінаїкосом, йому так пофіг на збірну як і її гравцям
Ответить
+1
inflicted
"
Ответить
+1
Lunader
Якщо будуть грати так, як грали з Азербайджаном,  про ніяку перемогу чи навіть нічию і мови не може бути
Ответить
+1
mini.f
Я розумію, так званих "експертів" вітчизняного футболу, їм потрібно нести ось таку маячню щодо того, що не все втрачено і все тільки починається , що заміна тренера нічого не дасть , а буде тільки ще гірше якщо Реброва попруть з команди... Я дуже хочу послухати цих "експертів" після того, як наша збірна втратить очки в Ісландії.... Давно говорив, ще при павелці, що наш футбол в некерованому штопорі ( таке вмсловлювання є у авіації, коли літак звалюється в штопор і пілот не в змозі вивести його з нього....)війна тільки ще гірше вплинула на фазу падяння.... Нам тільки і залишилось, що чекани результату зіткнення... Як кажуть на болотах - блажен кто верует....
Ответить
0
Популярные новости
Известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии
Известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии
20.09.2025, 23:32 2
Футбол
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
21.09.2025, 07:35 2
Бокс
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
20.09.2025, 18:10 21
Футбол
Украинский боксер бросил вызов Уайлдеру: «Это мое время»
Украинский боксер бросил вызов Уайлдеру: «Это мое время»
20.09.2025, 12:58 6
Бокс
Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»
Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»
21.09.2025, 08:52 5
Футбол
Страстный Рим и шанс Довбика: Рома обыграла Лацио в Дерби делла Капитале
Страстный Рим и шанс Довбика: Рома обыграла Лацио в Дерби делла Капитале
21.09.2025, 15:28 6
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «Знаете, что бы произошло, если бы Усик дрался с Майком Тайсоном?»
БЕЛЛЬЮ: «Знаете, что бы произошло, если бы Усик дрался с Майком Тайсоном?»
21.09.2025, 00:08
Бокс
ЧМ по волейболу. Чемпионы Европы разбили соперника на пути к четвертьфиналу
ЧМ по волейболу. Чемпионы Европы разбили соперника на пути к четвертьфиналу
20.09.2025, 17:17
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем