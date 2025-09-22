Сергей ТКАЧЕНКО: «Сборная Украины выиграет у Исландии и все перевернется»

Первые два тура отборочного турнира ЧМ-2026 для сборной Украины закончились, но тема главной команды страны остается наиболее важным вопросом на повестке дня. А все потому, что нынешняя квалификация быстротечная, уже в начале октября «сине-желтых» ждет, возможно, ключевой матч в группе против сборной Исландии.

После осечки во Франции (0:2), а тем более, – в Азербайджане (1:1), каких только мнений и версий не доводилось читать и слышать в отечественных СМИ.

Сайт Sport.ua решил провести, так называемое анкетирование на тему сборной Украины среди авторитетных украинских специалистов. Принял участие в этой рубрике полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Сергей Ткаченко.

– Сергей, нужна ли сейчас смена главного тренера в сборной Украины?

– Уверен, что нет. Понимаю, что сборная Украины неудачно начала отборочный турнир чемпионата мира, но, считаю, приглашение нового наставника не даст тех сдвигов, которых ждут болельщики. Мне сложно что-то говорить, не знаю ситуации внутри коллектива. Да и какой солидный тренер примет команду в не самом лучшем положении.

– Но если предположить, что сейчас должность главного тренера сборной Украины вакантна. Какие кандидатуры вы видите на этом посту?

– Не менее сложный вопрос. Читал, что у руля должен быть известный тренер с именем. Категорически не согласен с теми людьми, кто говорит, что нужно доверить место специалисту старой формации. Также фигурировала фамилия Руслана Ротаня. Думаю, это неплохой вариант, но на перспективу. Наставник только возглавил «Полесье», а совмещать две должности, это неправильно. Но подытоживая ваш вопрос, скажу, что на данный я бы оставил Сергея Реброва.

– Тогда последний вопрос. Сборная Украины выйдет из группы?

– Почему не быть оптимистами? Прошло только два тура. Да, мы не в самом лучшем положении. Тем не менее, 10 октября матч с Исландией. Если Украина выиграет, все в нашей группе перевернется. И смысл тогда в смене главного тренера (улыбается)? Это не громкие слова, но когда наша сборная загоняет себя в угол, многое начинает получаться, и этому есть не один пример. Поэтому пусть это и будут громкие слова, но я верю, что мы уедем из Исландии с тремя очками.