Испания
22 сентября 2025, 23:14
Он дождался. Хаби Алонсо хочет дать игроку Реала впервые сыграть в сезоне

Фран Гарсия готовится сыграть против «Леванте»

Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо сообщил левому фулбеку «королевского клуба» Франу Гарсии, чтобы тот готовился выйти в стартовом составе в следующей игре против «Леванте».

На счету Гарсии в этом сезоне всего 23 сыгранных минуты. Испанец был основным левым защитником команды на КЧМ-2025.

«Реал» сыграет против «Леванте» во вторник, 23 сентября – начало встречи запланировано на 22:30 по Киеву.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» испанец Хаби Алонсо предупредил французского футболиста Эдуардо Камавингу о его роли в команде.

По теме:
Хаби АЛОНСО: «Посмотрим, что произойдет, но это не моя тема»
«Он еще не готов». Мичел рассказал, что два украинца не сыграют за Жирону
Ольмо впервые в составе Барселоны отметился интересным достижением
Хаби Алонсо чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Фран Гарсия Леванте
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
