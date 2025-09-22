Испания22 сентября 2025, 23:14 |
365
0
Он дождался. Хаби Алонсо хочет дать игроку Реала впервые сыграть в сезоне
Фран Гарсия готовится сыграть против «Леванте»
22 сентября 2025, 23:14 |
365
0
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо сообщил левому фулбеку «королевского клуба» Франу Гарсии, чтобы тот готовился выйти в стартовом составе в следующей игре против «Леванте».
На счету Гарсии в этом сезоне всего 23 сыгранных минуты. Испанец был основным левым защитником команды на КЧМ-2025.
«Реал» сыграет против «Леванте» во вторник, 23 сентября – начало встречи запланировано на 22:30 по Киеву.
Ранее главный тренер мадридского «Реала» испанец Хаби Алонсо предупредил французского футболиста Эдуардо Камавингу о его роли в команде.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 сентября 2025, 05:05 1
Килиан предпочитает играть с Родриго, а не с Винисиусом
Футбол | 22 сентября 2025, 18:15 14
Киевляне сыграли вничью 2:2
Футбол | 22.09.2025, 22:12
Футбол | 22.09.2025, 08:44
Футбол | 22.09.2025, 07:41
Комментарии 0
Популярные новости
22.09.2025, 04:27
21.09.2025, 08:52 6
21.09.2025, 09:31 1
21.09.2025, 08:56 2
20.09.2025, 21:02 23
21.09.2025, 15:37 50
21.09.2025, 17:17
21.09.2025, 19:35 13