Он дождался. Хаби Алонсо хочет дать игроку Реала впервые сыграть в сезоне

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо сообщил левому фулбеку «королевского клуба» Франу Гарсии, чтобы тот готовился выйти в стартовом составе в следующей игре против «Леванте».

На счету Гарсии в этом сезоне всего 23 сыгранных минуты. Испанец был основным левым защитником команды на КЧМ-2025.

«Реал» сыграет против «Леванте» во вторник, 23 сентября – начало встречи запланировано на 22:30 по Киеву.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» испанец Хаби Алонсо предупредил французского футболиста Эдуардо Камавингу о его роли в команде.