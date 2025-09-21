Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Перезагрузка карьеры? Ансу Фати забил 3 гола в первых матчах за Монако
Франция
21 сентября 2025, 21:57 | Обновлено 21 сентября 2025, 21:58
Перезагрузка карьеры? Ансу Фати забил 3 гола в первых матчах за Монако

В обоих поединках испанец сделал это, выйдя на замену

Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 5-го тура французской Лиги 1 «Монако» дома победил «Метц» со счетом 5:2.

Дублем в составе победителей отметился Ансу Фати. 22-летний испанский форвард дебютировал в чемпионате Франции, выйдя на замену, и уже через 38 секунд забил свой дебютный гол в Лиге 1.

Фати стал самым быстрым игроком, забившим гол в дебютном матче в чемпионате Франции (38 секунд) со времен Ясина Бамму в 2014 году (32 секунды, «Нант»).

Напомним, что Ансу Фати в прошлом матче дебютировал за «Монако» в Лиге чемпионов против «Брюгге». Там молодой испанец также забил гол, выйдя на замену.

Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
