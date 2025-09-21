Перезагрузка карьеры? Ансу Фати забил 3 гола в первых матчах за Монако
В обоих поединках испанец сделал это, выйдя на замену
В матче 5-го тура французской Лиги 1 «Монако» дома победил «Метц» со счетом 5:2.
Дублем в составе победителей отметился Ансу Фати. 22-летний испанский форвард дебютировал в чемпионате Франции, выйдя на замену, и уже через 38 секунд забил свой дебютный гол в Лиге 1.
Фати стал самым быстрым игроком, забившим гол в дебютном матче в чемпионате Франции (38 секунд) со времен Ясина Бамму в 2014 году (32 секунды, «Нант»).
Напомним, что Ансу Фати в прошлом матче дебютировал за «Монако» в Лиге чемпионов против «Брюгге». Там молодой испанец также забил гол, выйдя на замену.
38 – Ansu Fati a inscrit son premier but en Ligue 1 38 secondes après y avoir effectué ses débuts, devenant le joueur le plus rapide à trouver le chemin des filets pour sa 1re dans l’élite depuis Yacine Bammou en 2014 (32'' avec Nantes). Anecdote. pic.twitter.com/MVGJ7TJL1k— OptaJean (@OptaJean) September 21, 2025
📅 Scored on his debut this Thursday ⚽️— LiveScore (@livescore) September 21, 2025
📅 Scores brace today ⚽️⚽️
Ansu Fati is loving life in Monaco 🇲🇨✨ pic.twitter.com/sHb4xbmccv
