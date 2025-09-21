Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Александрия
Поединок шестого тура чемпионата Украины состоится 22 сентября в 15:30 по киевскому времени
В понедельник, 22 сентября, состоится матч шестого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся киевское «Динамо» и «Александрия».
Команды сыграют на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.
Подопечные Александра Шовковского набрали 13 баллов и занимают второе место в турнирной таблице. «Александрия» разместилась на 14-й позиции, в активе клуба – три очка.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
