Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Александрия

В понедельник, 22 сентября, состоится матч шестого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся киевское «Динамо» и «Александрия».

Команды сыграют на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.

Подопечные Александра Шовковского набрали 13 баллов и занимают второе место в турнирной таблице. «Александрия» разместилась на 14-й позиции, в активе клуба – три очка.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Динамо – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция