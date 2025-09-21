В Вересе рассказали о травме основного полузащитника

29-летний полузащитник ровенского «Вереса» Дмитрий Клец травмировался в матче 6-го тура УПЛ против коваловского «Колоса» (0:0).

Клец получил травму лица на 37-й минуте и был вынужден досрочно покинуть матч.

В клубе сообщили, что полузащитник получил перелом костей носа и его ждет реабилитация.

Пока неизвестно, сколько матчей пропустит Дмитрий. Для полного срастания кости следует ждать от трех до пяти недель.

Дмитрий Клец выступает за ровенский клуб с 2021 года. В этом сезоне уже сыграл 6 матчей в чемпионате и одну игру в Кубке.

Напомним, что «Колос» и «Верес» в матче голов не забивали.