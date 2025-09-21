Украина. Премьер лига21 сентября 2025, 18:53 | Обновлено 21 сентября 2025, 19:06
ВИДЕО. Супергол Мендосы. Кривбасс снова вышел вперед
Венесуэлец оформил дубль в игре с «Эпицентром»
В воскресенье, 21 сентября, проходит матч шестого тура Украинской Премьер-лиги между «Эпицентром» и «Кривбассом».
Команды играют на стадионе имени Романа Шухевича в городе Тернополь. Встреча началась в 18:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 39-й минуте матча Брайан Мендоса отличным ударом поразил ворота «Эпицентра». Счет на табло – 2:3.
