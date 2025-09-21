Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
21 сентября 2025, 18:53 | Обновлено 21 сентября 2025, 19:06
ВИДЕО. Супергол Мендосы. Кривбасс снова вышел вперед

Венесуэлец оформил дубль в игре с «Эпицентром»

ФК Кривбасс

В воскресенье, 21 сентября, проходит матч шестого тура Украинской Премьер-лиги между «Эпицентром» и «Кривбассом».

Команды играют на стадионе имени Романа Шухевича в городе Тернополь. Встреча началась в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 39-й минуте матча Брайан Мендоса отличным ударом поразил ворота «Эпицентра». Счет на табло – 2:3.

По теме:
ВИДЕО. Кривбасс вновь забил. Микитишин сделал счет разгромным
1824 дня без гола. Супряга отличился забитым мячом впервые за долгое время
ВИДЕО. Преимущество удвоено. Парако поразил ворота Эпицентра
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Эпицентр Каменец-Подольский Эпицентр - Кривбасс Брайан Мендоса
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
