  4. Куликов-Белка – Реал Фарма – 4:0. Хомченовский забил. Видео голов и обзор
Вторая лига
Куликов-Белка
21.09.2025 12:15 – FT 4 : 0
Реал Фарма
Украина. Вторая лига
Куликов-Белка – Реал Фарма – 4:0. Хомченовский забил. Видео голов и обзор

«Куликов-Белка» одержал уверенную победу над аутсайдером

Куликов-Белка – Реал Фарма – 4:0. Хомченовский забил. Видео голов и обзор
ФК Кривбасс. Дмитрий Хомченовский

Во Второй лиге прошли матчи девятого тура. «Куликов-Белка» в домашнем поединке разгромил одесский клуб «Реал Фарма».

«Куликов-Белка» активно начал поединок. Виталий Патуляк открыл счет на 13-й минуте, а вскоре Олег Панасюк увеличил преимущество команды хозяев.

В начале второго тайма забил Никита Шарабура. Точку в матче поставил бывший игрок сборной Украины Дмитрий Хомченовский.

Вторая лига. 9-й тур, 21 сентября

Куликов-Белка – Реал Фарма – 4:0

Голы: Патуляк, 13, Панасюк, 21, Шарабура, 50, Хомченовский, 71

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Хомченовский (Куликов-Белка).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Никита Шарабура (Куликов-Белка).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Панасюк (Куликов-Белка).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Патуляк (Куликов-Белка).
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины видео голов и обзор Куликов-Белка Реал Фарма Одесса Дмитрий Хомченовский
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
