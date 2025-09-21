Куликов-Белка – Реал Фарма – 4:0. Хомченовский забил. Видео голов и обзор
«Куликов-Белка» одержал уверенную победу над аутсайдером
Во Второй лиге прошли матчи девятого тура. «Куликов-Белка» в домашнем поединке разгромил одесский клуб «Реал Фарма».
«Куликов-Белка» активно начал поединок. Виталий Патуляк открыл счет на 13-й минуте, а вскоре Олег Панасюк увеличил преимущество команды хозяев.
В начале второго тайма забил Никита Шарабура. Точку в матче поставил бывший игрок сборной Украины Дмитрий Хомченовский.
Вторая лига. 9-й тур, 21 сентября
Куликов-Белка – Реал Фарма – 4:0
Голы: Патуляк, 13, Панасюк, 21, Шарабура, 50, Хомченовский, 71
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
События матча
