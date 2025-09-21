21.09.2025 18:30 – 69’ 0 : 0
Германия21 сентября 2025, 18:30 | Обновлено 21 сентября 2025, 18:31
74
0
Байер – Боруссия М. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 сентября в 18:30 поединок Бундеслиги
21 сентября 2025, 18:30 | Обновлено 21 сентября 2025, 18:31
74
0
В воскресенье, 21 сентября, состоится матч 4-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Байер» и «Боруссия» М.
Игра пройдет на стадионе «БайАрена».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 18:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports +».
Байер – Боруссия М. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Байер – Боруссия МСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 сентября 2025, 18:27 4
Игрок забил впервые с 2020 года
Футбол | 20 сентября 2025, 23:32 2
«Орлы» разгромили AVS со счетом 3:0
Бокс | 21.09.2025, 08:56
Теннис | 21.09.2025, 15:41
Футбол | 21.09.2025, 08:03
Комментарии 0
Популярные новости
20.09.2025, 06:50 53
19.09.2025, 20:16 10
20.09.2025, 02:30 1
20.09.2025, 21:02 23
20.09.2025, 00:22
20.09.2025, 04:21
20.09.2025, 07:32 40
19.09.2025, 19:59 1