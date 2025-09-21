Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Германии
Байер
21.09.2025 18:30 – 69 0 : 0
Боруссия М
Германия
21 сентября 2025, 18:30 | Обновлено 21 сентября 2025, 18:31
Смотрите 21 сентября в 18:30 поединок Бундеслиги

Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 21 сентября, состоится матч 4-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Байер» и «Боруссия» М.

Игра пройдет на стадионе «БайАрена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 18:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports +».

