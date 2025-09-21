В воскресенье, 21 сентября, состоится матч 4-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Байер» и «Боруссия» М.

Игра пройдет на стадионе «БайАрена».

Начало поединка запланировано на 18:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports +».

Байер – Боруссия М. Смотреть онлайн. LIVE трансляция