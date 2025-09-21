Украина. Премьер лига21 сентября 2025, 14:38 | Обновлено 21 сентября 2025, 14:47
129
0
ВИДЕО. Металлист 1925 удвоил преимущество в игре с Полтавой
Забитым мячом на 71-й минуте отличился Иван Литвиненко
21 сентября 2025, 14:38 | Обновлено 21 сентября 2025, 14:47
129
0
В воскресенье, 21 сентября, проходит матч 6-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором играют «Полтава» и «Металлист 1925».
Команды встретились на стадионе Звезда в Кропивницком.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 71-й минуте встречи харьковчане удвоили преимущество в счете. Забитым мячом отличился полузащитник Иван Литвиненко.
ВИДЕО. Металлист 1925 удвоил преимущество в игре с Полтавой
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 сентября 2025, 23:32 0
«Орлы» разгромили AVS со счетом 3:0
Футбол | 20 сентября 2025, 21:38 20
Красные дьяволы переиграли пенсионеров со счетом 2:1 в матче пятого тура АПЛ 2025/26
Футбол | 21.09.2025, 13:11
Футбол | 21.09.2025, 10:28
Бокс | 21.09.2025, 07:35
Комментарии 0
Популярные новости
20.09.2025, 07:32 40
20.09.2025, 04:40 6
19.09.2025, 19:59 1
19.09.2025, 19:11 3
19.09.2025, 19:59 1
20.09.2025, 21:02 23
19.09.2025, 16:43 80
20.09.2025, 06:50 53