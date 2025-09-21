Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Металлист 1925 удвоил преимущество в игре с Полтавой
Украина. Премьер лига
21 сентября 2025, 14:38 | Обновлено 21 сентября 2025, 14:47
Забитым мячом на 71-й минуте отличился Иван Литвиненко

ФК Металлист 1925

В воскресенье, 21 сентября, проходит матч 6-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором играют «Полтава» и «Металлист 1925».

Команды встретились на стадионе Звезда в Кропивницком.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 71-й минуте встречи харьковчане удвоили преимущество в счете. Забитым мячом отличился полузащитник Иван Литвиненко.

По теме:
Первая лига. Металлург Запорожье и Феникс-Мариуполь разделили очки
ЛНЗ – Рух. Видео голов и обзор (обновляется)
По голу в каждом из таймов. Металлист 1925 уверенно обыграл СК Полтава
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
