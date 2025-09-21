Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Молодежные турниры
21 сентября 2025, 14:16 | Обновлено 21 сентября 2025, 14:17
Хет-трик и сухой матч. Шахтер U-19 уверенно обыграл Зарю

Донецкий клуб оформил шестую победу подряд в лиге

ФК Шахтер

21 сентября донецкий «Шахтёр» U-19 провел поединок против сверстников из «Зари» в шестом туре чемпионата Украины U-19.

Матч прошел в столице Украины, Киеве, на стадионе УСБ «Святошин».

Номинальные хозяева, выступавшие в роли фаворита, первыми вышли вперед. Забитым мячом отметился Егор Костюк. Счет оставался неизменным до второго тайма.

После перерыва настоящую феерию устроил Владислав Тютюнов, который не оставил шансов сопернику и оформил хет-трик в матче.

Донецкий клуб одержал уверенную победу со счетом 4:0 и записал в свой актив шестую подряд победу в лиге.

Чемпионат Украины U-19. 6-й тур. 21 сентября

«Шахтер» Донецк U-19 – «Заря» Луганск U-19 – 4:0

Голы: Костюк, 33, Тютюнов, 46, 56, 90+1

Трансляция матча:

