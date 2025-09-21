Хет-трик и сухой матч. Шахтер U-19 уверенно обыграл Зарю
Донецкий клуб оформил шестую победу подряд в лиге
21 сентября донецкий «Шахтёр» U-19 провел поединок против сверстников из «Зари» в шестом туре чемпионата Украины U-19.
Матч прошел в столице Украины, Киеве, на стадионе УСБ «Святошин».
Номинальные хозяева, выступавшие в роли фаворита, первыми вышли вперед. Забитым мячом отметился Егор Костюк. Счет оставался неизменным до второго тайма.
После перерыва настоящую феерию устроил Владислав Тютюнов, который не оставил шансов сопернику и оформил хет-трик в матче.
Донецкий клуб одержал уверенную победу со счетом 4:0 и записал в свой актив шестую подряд победу в лиге.
Чемпионат Украины U-19. 6-й тур. 21 сентября
«Шахтер» Донецк U-19 – «Заря» Луганск U-19 – 4:0
Голы: Костюк, 33, Тютюнов, 46, 56, 90+1
Трансляция матча:
