Хет-трик и сухой матч. Шахтер U-19 уверенно обыграл Зарю

21 сентября донецкий «Шахтёр» U-19 провел поединок против сверстников из «Зари» в шестом туре чемпионата Украины U-19.

Матч прошел в столице Украины, Киеве, на стадионе УСБ «Святошин».

Номинальные хозяева, выступавшие в роли фаворита, первыми вышли вперед. Забитым мячом отметился Егор Костюк. Счет оставался неизменным до второго тайма.

После перерыва настоящую феерию устроил Владислав Тютюнов, который не оставил шансов сопернику и оформил хет-трик в матче.

Донецкий клуб одержал уверенную победу со счетом 4:0 и записал в свой актив шестую подряд победу в лиге.

Чемпионат Украины U-19. 6-й тур. 21 сентября

«Шахтер» Донецк U-19 – «Заря» Луганск U-19 – 4:0

Голы: Костюк, 33, Тютюнов, 46, 56, 90+1

