21 сентября 2025, 11:00 |
Ига Свентек – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире WTA 500 в Сеуле

Ига Свентек – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

21 сентября состоится финальный матч на хардовом турнире WTA 500 в Сеуле (Южная Корея).

Трофей между собой разыграют первые две сеяные соревнований – Ига Свентек (Польша, WTA 1) и Екатерина Александрова (WTA 11). Время начала встречи – 11:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Ранее Свентек и Александрова играли между собой семь раз. Счет 5:2 в пользу польки.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua. Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
