Ига Свентек – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 сентября состоится финальный матч на хардовом турнире WTA 500 в Сеуле (Южная Корея).

Трофей между собой разыграют первые две сеяные соревнований – Ига Свентек (Польша, WTA 1) и Екатерина Александрова (WTA 11). Время начала встречи – 11:00 по Киеву.

Ранее Свентек и Александрова играли между собой семь раз. Счет 5:2 в пользу польки.

