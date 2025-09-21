Ига Свентек – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире WTA 500 в Сеуле
21 сентября состоится финальный матч на хардовом турнире WTA 500 в Сеуле (Южная Корея).
Трофей между собой разыграют первые две сеяные соревнований – Ига Свентек (Польша, WTA 1) и Екатерина Александрова (WTA 11). Время начала встречи – 11:00 по Киеву.
Ранее Свентек и Александрова играли между собой семь раз. Счет 5:2 в пользу польки.
