Украина. Первая лига
21 сентября 2025, 11:27 | Обновлено 21 сентября 2025, 11:50
Первая лига, 7-й тур. Виктория и Подолье назвали стартовые составы

Поединок пройдет в Тростянце на стадионе им. В. Куца и начнется в 12:00

ФК Виктория Сумы

В воскресенье, 21 сентября, в Первой лиге пройдут матчи седьмого тура. «Виктория» сыграет с хмельницким «Подольем».

«Виктория» является одной из трех команд Первой лиги, которые пока не играли вничью. В шести предыдущих матчах «Виктория» одержала две победы и потерпела четыре поражения. В турнирной таблице команда занимает 11 место.

«Подолье» с начала сезона еще не выигрывало в матчах Первой лиги. Команда проиграла четыре матча, дважды сыграла вничью и в турнирной таблице идет на последнем месте.

Поединок пройдет в Тростянце на стадионе им. В. Куца. Начало матча в 12:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.

