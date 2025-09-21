Первая лига, 7-й тур. Виктория и Подолье назвали стартовые составы
Поединок пройдет в Тростянце на стадионе им. В. Куца и начнется в 12:00
В воскресенье, 21 сентября, в Первой лиге пройдут матчи седьмого тура. «Виктория» сыграет с хмельницким «Подольем».
«Виктория» является одной из трех команд Первой лиги, которые пока не играли вничью. В шести предыдущих матчах «Виктория» одержала две победы и потерпела четыре поражения. В турнирной таблице команда занимает 11 место.
«Подолье» с начала сезона еще не выигрывало в матчах Первой лиги. Команда проиграла четыре матча, дважды сыграла вничью и в турнирной таблице идет на последнем месте.
Поединок пройдет в Тростянце на стадионе им. В. Куца. Начало матча в 12:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.
