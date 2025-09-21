Криштиану Роналду продолжает бить рекорды по количеству голов после 30 лет
Португалец уже на 41 гол опережает Ромарио
В матче третьего тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» победил «Аль-Рияд» со счетом 5:1.
Дублем в этой игре отметился Криштиану Роналду, который теперь имеет 945 голов в карьере.
Если брать голы после 30 лет, то в активе португальца теперь их 482, что на 41 больше, чем у Ромарио, который находится на втором месте в рейтинге.
Игроки с наибольшим количеством голов после 30 лет
- 482 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 441 – Ромарио (Бразилия)
- 341 – Златан Ибрагимович (Швеция)
- 340 – Йозеф Бицан (Австрия)
- 320 – Роберт Левандовски (Польша)
- 315 – Лионель Месси (Аргентина)
- 311 – Абе Ленстра (Нидерланды)
- 296 – Тулио Маравилья (Бразилия)
- 292 – Джимми Джонс (Северная Ирландия)
- 264 – Альфредо Ди Стефано (Аргентина)
