  4. Криштиану Роналду продолжает бить рекорды по количеству голов после 30 лет
Саудовская Аравия
21 сентября 2025, 02:24
Криштиану Роналду продолжает бить рекорды по количеству голов после 30 лет

Португалец уже на 41 гол опережает Ромарио

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В матче третьего тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» победил «Аль-Рияд» со счетом 5:1.

Дублем в этой игре отметился Криштиану Роналду, который теперь имеет 945 голов в карьере.

Если брать голы после 30 лет, то в активе португальца теперь их 482, что на 41 больше, чем у Ромарио, который находится на втором месте в рейтинге.

Игроки с наибольшим количеством голов после 30 лет

  • 482 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 441 – Ромарио (Бразилия)
  • 341 – Златан Ибрагимович (Швеция)
  • 340 – Йозеф Бицан (Австрия)
  • 320 – Роберт Левандовски (Польша)
  • 315 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 311 – Абе Ленстра (Нидерланды)
  • 296 – Тулио Маравилья (Бразилия)
  • 292 – Джимми Джонс (Северная Ирландия)
  • 264 – Альфредо Ди Стефано (Аргентина)
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
