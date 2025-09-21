Криштиану Роналду продолжает бить рекорды по количеству голов после 30 лет

В матче третьего тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» победил «Аль-Рияд» со счетом 5:1.

Дублем в этой игре отметился Криштиану Роналду, который теперь имеет 945 голов в карьере.

Если брать голы после 30 лет, то в активе португальца теперь их 482, что на 41 больше, чем у Ромарио, который находится на втором месте в рейтинге.

Игроки с наибольшим количеством голов после 30 лет

482 – Криштиану Роналду (Португалия)

441 – Ромарио (Бразилия)

341 – Златан Ибрагимович (Швеция)

340 – Йозеф Бицан (Австрия)

320 – Роберт Левандовски (Польша)

315 – Лионель Месси (Аргентина)

311 – Абе Ленстра (Нидерланды)

296 – Тулио Маравилья (Бразилия)

292 – Джимми Джонс (Северная Ирландия)

264 – Альфредо Ди Стефано (Аргентина)