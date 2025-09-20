Василий КОБИН: «Черноморец дождался нашей ошибки»

В матче седьмого тура Первой лиги «Ингулец» на своем поле со счетом 2:3 проиграл одесскому «Черноморцу». Тренер «Ингульца» Василий Кобин прокомментировал результат поединка.

«В первую очередь хочу поблагодарить своих игроков за отношение, за желание, за то, что они делали на футбольном поле. Какие-то вещи нам удавались, какие-то вещи не удавались, но самоотдача была на хорошем уровне. Игра состояла из разных отрезков, положительных, отрицательных. Инициатива переходила от одной команды к другой, но игроки мои мне понравились. Они двигаются в правильном направлении, и я считаю, что рано или поздно они выйдут на тот уровень, на который они хотят выйти.

За счет каких компонентов сегодня уступили? Сыграл опыт, однозначно. Команда Черноморец опытна, и они дождались нашей ошибки. Мы совершили ошибку и они на этом нас подловили. Но а ошибки в футболе – это обычное явление. И если мы будем продолжать с таким желанием играть, меньше ошибаться, то у нас все будет хорошо.

Три матча в течение девяти дней? Я считаю, что мы достаточно хорошо готовы функционально. Плюс наши игроки, которые были с микротравмой, они сейчас подходят. Возможно, будет ротация, нужно им дать игровое время, чтобы они привели себя в максимально хорошие кондиции. Кто-то пропустил больше, кто-то меньше, но им нужно игровое время и ритм самой игры. Тренировка – это все хорошо, но игра диктует другие условия, другое сопротивление и им нужно определенное время для того, чтобы снова почувствовать ритм самой игры. Глубины состава хватает для того, чтобы и в Кубке, и в чемпионате более или менее на одном уровне выступить. Будем смотреть сейчас на состояние игроков, будем анализировать их показатели, будем смотреть на тренировочный процесс и будем уже от этого принимать решения. У нас молодые игроки, молодые ребята, они хорошо выдерживают нагрузку», – сказал Василий Кобин.