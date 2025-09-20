Аморим и Мареска назвали стартовые составы на матч АПЛ Ман Юнайтед – Челси

20 сентября состоится матч пятого тура АПЛ 2025/26 между командами Манчестер Юнайтед и Челси.

Поединок пройдет на стадионе Олд Траффорд. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Перед стартом противостояния наставники коллективов Рубен Аморим и Энцо Мареска назвали стартовые составы своих подопечных.

В атаке у красных дьяволов выйдут Брайан Мбеумо, Амад Диалло и Беньямин Шешко. У пенсионеров в нападении будут Эстевао, Коул Палмер, Педру Нету и Жоао Педро.

Стартовые составы на матч Манчестер Юнайтед – Челси: