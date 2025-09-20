Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
20 сентября 2025, 15:19 | Обновлено 20 сентября 2025, 15:46
Определена соперница Свентек в финале турнира WTA 500 в Сеуле

Екатерина Александрова в двух сетах переиграла Катерину Синякову и вышла на Игу

Getty Images/Global Images Ukraine. Екатерина Александрова

На хардовом турнире WTA 500 в Сеуле (Южная Корея) определена вторая финалистка.

Вторая сеяная Екатерина Александрова (WTA 11) одолела Катерину Синякову (Чехия, WTA 77) за 1 час и 42 минуты.

WTA 500 Сеул. Хард, 1/2 финала

Катерина Синякова (Чехия) – Екатерина Александрова [2] – 4:6, 2:6

Синякова провела восьмое очное противостояние против Александровой и потерпела пятое поражение.

В финале Сеула Александрова сыграет против Иги Свентек, которая в своем полуфинальном поединке разгромила Майю Джойнт. Свентек ведет в личных встречах с «нейтралкой» со счетом 5:2.

Ига Свёнтек Екатерина Александрова WTA Сеул
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
