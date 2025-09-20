Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Игрок Арсенала: «Дьекереш – монстр. На одном уровне с Эдегором»
Англия
20 сентября 2025, 15:59 | Обновлено 20 сентября 2025, 16:20
Игрок Арсенала: «Дьекереш – монстр. На одном уровне с Эдегором»

Уайт поражен тем, что показывает новичок

Игрок Арсенала: «Дьекереш – монстр. На одном уровне с Эдегором»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Защитник Арсенала Бен Уайт впечатлен тем, как себя показывает новичок Виктор Дьекереш, который сразу стал основным игроком лондонской команды.

«Дьекереш – просто монстр. Он живет ради голов и является постоянной угрозой соперникам. Мне бы не хотелось играть против него и стоять у него на пути. В штрафной ты ощущаешь его присутствие».

«И я вижу, как он работает на тренировках. В плане профессионализма и подхода к делу он на одном уровне с Эдегором», – сказал Уайт.

Дьекереш успел забить три гола в четырех матчах АПЛ.

