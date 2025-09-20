20.09.2025 13:00 – 16’ 0 : 0
Диназ – Ребел, Колос-2 – Пенуэл. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 20 сентября видеотрансляции матчей 9-го тура Второй лиги
20 сентября проходят матчи 9-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 9-й тур, 20 сентября 2025
- 12:00. Диназ Вышгород – Ребел Киев
- 13:00. Колос-2 Ковалевка – Пенуэл Кривой Рог
Турнирная таблица
12:00. Диназ Вышгород – Ребел Киев
13:00. Колос-2 Ковалевка – Пенуэл Кривой Рог
