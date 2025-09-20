Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Диназ – Ребел, Колос-2 – Пенуэл. Смотреть онлайн LIVE
Вторая лига
Колос-2 Ковалевка
20.09.2025 13:00 – 16 0 : 0
Пенуэл
Украина. Вторая лига
20 сентября 2025, 13:00 |
38
0

Смотрите 20 сентября видеотрансляции матчей 9-го тура Второй лиги

ФК Колос-2 Ковалевка

20 сентября проходят матчи 9-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 9-й тур, 20 сентября 2025

  • 12:00. Диназ Вышгород – Ребел Киев
  • 13:00. Колос-2 Ковалевка – Пенуэл Кривой Рог

Турнирная таблица

12:00. Диназ Вышгород – Ребел Киев

13:00. Колос-2 Ковалевка – Пенуэл Кривой Рог

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
