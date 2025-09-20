Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
20 сентября 2025, 14:20 | Обновлено 20 сентября 2025, 14:51
Колос и Верес определились со стартовыми составами на матч Премьер-лиги

Поединок шестого тура чемпионата Украины состоится 20 сентября в 15:30 по киевскому времени

ФК Колос Ковалевка

В субботу, 20 сентября, состоится матч шестого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся «Колос» из Ковалевки и ровенский «Верес».

Команды сыграют на стадионе «Колос». Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.

Наставники команд – Руслан Костышин и Олег Шандрук – определились со стартовыми составами на этот поединок.

После пяти туров «Колос» набрал 13 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. В активе «Вереса» шесть очков, клуб разместился на десятой позиции.

Колос: Пахолюк, Цуриков, Бурда, Козик, Понедельник, Теллес, Ррапай, Гагнидзе, Гусол, Алефиренко, Климчук

Верес: Горох, Стамулис, Ципот, Гончаренко, Смиян, Харатин, Клец, Бойко, Куция, Шарай, Весли

Стартовые составы на матч чемпионата Украины Колос Верес:

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Верес Ровно Колос - Верес стартовые составы Руслан Костышин Олег Шандрук
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
