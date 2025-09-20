Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Шахтер продал 19 бразильцев за 20 лет. Список трансферов
20 сентября 2025, 00:17
Шахтер продал 19 бразильцев за 20 лет. Список трансферов

В общей сложности «горняки» заработали на этих трансферах 358 миллионов евро

ФК Фулхэм. Кевин

Донецкий «Шахтер» за последние 20 лет продал 19 бразильцев на общую сумму 358 миллионов евро.

Последней подобной продажей стал трансфер Кевина в «Фулхэм» за 40 млн евро. Самой дорогой сделкой в списке стал переход Фреда в «Манчестер Юнайтед» – 59 млн.

Список проданных бразильцев Шахтера за последние 20 лет

  • 2018/19: Фред – €59 млн (Манчестер Юнайтед)
  • 2015/16: Алекс Тейшейра – €50 млн (Цзянсу Сунин)
  • 2013/14: Фернандиньо – €40 млн (Манчестер Сити)
  • 2025/26: Кевин – €40 млн (Фулхэм)
  • 2012/13: Виллиан – €35 млн (анжи)
  • 2015/16: Дуглас Коста – €30 млн (Бавария)
  • 2022/23: Додо – €15.4 млн (Фиорентина)
  • 2022/23: Давид Нерес – €15.3 млн (Бенфика)
  • 2015/16: Луис Адриано – €14 млн (Милан)
  • 2007/08: Элано – €12 млн (Манчестер Сити)
  • 2015/16: Фернандо Лукас Мартинс – €8 млн (Сампдория)
  • 2022/23: Маркос Антонио – €7.5 млн (Лацио)
  • 2007/08: Матузалем – €6.8 млн (Реал Сарагоса)
  • 2022/23: Фернандо дос Сантос Педро – €6 млн (РБ Зальцбург)
  • 2008/09: Брандао – €6 млн (Марсель)
  • 2011/12: Марсело Морено – €6 млн (Гремио)
  • 2011/12: Жадсон – €4 млн (Сан-Паулу)
  • 2021/22: Алан Патрик – €2 млн (Интернасьонал)
  • 2023/24: Тете – €1 млн (Галатасарай)

Самые дорогие выходные трансферы Шахтера за все годы (топ-50)

Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
FootFun1
Банар знову показує свою тупість(( ну скільки можна бути таким тупим???
Дмитрику, погугли з якої країни Марсело Морено!
