Шахтер продал 19 бразильцев за 20 лет. Список трансферов

Донецкий «Шахтер» за последние 20 лет продал 19 бразильцев на общую сумму 358 миллионов евро.

Последней подобной продажей стал трансфер Кевина в «Фулхэм» за 40 млн евро. Самой дорогой сделкой в списке стал переход Фреда в «Манчестер Юнайтед» – 59 млн.

Список проданных бразильцев Шахтера за последние 20 лет

2018/19: Фред – €59 млн (Манчестер Юнайтед)

2015/16: Алекс Тейшейра – €50 млн (Цзянсу Сунин)

2013/14: Фернандиньо – €40 млн (Манчестер Сити)

2025/26: Кевин – €40 млн (Фулхэм)

2012/13: Виллиан – €35 млн (анжи)

2015/16: Дуглас Коста – €30 млн (Бавария)

2022/23: Додо – €15.4 млн (Фиорентина)

2022/23: Давид Нерес – €15.3 млн (Бенфика)

2015/16: Луис Адриано – €14 млн (Милан)

2007/08: Элано – €12 млн (Манчестер Сити)

2015/16: Фернандо Лукас Мартинс – €8 млн (Сампдория)

2022/23: Маркос Антонио – €7.5 млн (Лацио)

2007/08: Матузалем – €6.8 млн (Реал Сарагоса)

2022/23: Фернандо дос Сантос Педро – €6 млн (РБ Зальцбург)

2008/09: Брандао – €6 млн (Марсель)

2011/12: Марсело Морено – €6 млн (Гремио)

2011/12: Жадсон – €4 млн (Сан-Паулу)

2021/22: Алан Патрик – €2 млн (Интернасьонал)

2023/24: Тете – €1 млн (Галатасарай)

Самые дорогие выходные трансферы Шахтера за все годы (топ-50)