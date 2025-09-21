Англия21 сентября 2025, 00:25 |
Пеп ГВАРДИОЛА: «Этот футболист вместе с Месси и Роналду – с другой планеты»
Тренер похвалил Эрлинга Холанда
21 сентября 2025, 00:25
Титулованный испанский тренер английского клуба «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался об уровне норвежского голеадора Эрлинга Холанда.
«Холанд забил 50 голов в 49 матчах. Этот футболист вместе с Лионелем Месси и Криштиану Роналду – с другой планеты», – отметил Пеп Гвардиола.
В этом сезоне Эрлинг Холанд провел пять матчей и забил шесть голов.
Ранее известный испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола вспомнил, как трудно его командам было играть против английского вингера Тео Волкотта.
