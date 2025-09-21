Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
Пеп ГВАРДИОЛА: «Этот футболист вместе с Месси и Роналду – с другой планеты»

Тренер похвалил Эрлинга Холанда

Пеп ГВАРДИОЛА: «Этот футболист вместе с Месси и Роналду – с другой планеты»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Титулованный испанский тренер английского клуба «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался об уровне норвежского голеадора Эрлинга Холанда.

«Холанд забил 50 голов в 49 матчах. Этот футболист вместе с Лионелем Месси и Криштиану Роналду – с другой планеты», – отметил Пеп Гвардиола.

В этом сезоне Эрлинг Холанд провел пять матчей и забил шесть голов.

Ранее известный испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола вспомнил, как трудно его командам было играть против английского вингера Тео Волкотта.

Пеп Гвардиола Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эрлинг Холанд Лионель Месси Криштиану Роналду
Дмитрий Олейник Источник: Real Madrid Confidencial
