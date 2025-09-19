Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Палкин обратился к УАФ после судейского беспорядка: «Кто заказчик?»
Украина. Премьер лига
19 сентября 2025, 21:12 | Обновлено 19 сентября 2025, 21:48
Палкин обратился к УАФ после судейского беспорядка: «Кто заказчик?»

Генеральный директор «горняков» в очередной раз раскритиковал судейство

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин раскритиковал судейство последнего матча «горняков» против «Полесья» Ставки в Кубке Украины, в котором подопечные Турана победили 1:0.

«Я понимаю, откуда идет заказ. Но я хочу, чтобы в этой ситуации публично и прозрачно разобралось руководство УАФ. Мы всегда выступали и выступаем за равные условия для всех клубов, независимо кто это: Шахтер, Динамо или Рух. Нам не нужна помощь арбитров — мы требуем только беспристрастного, справедливого отношения.

К сожалению, в каждом втором матче с нашим участием мы видим системные ошибки судей. И это уже не вопрос случайности. Если ситуация в ближайшее время не изменится, это приведет к большому скандалу международного уровня. Потому что большое количество ведущих международных СМИ интересуется чемпионатом Украины во время войны.

Я надеюсь, что курирующие арбитраж в нашей стране осознают последствия и без промедлений наведут порядок, доказав, что они действительно компетентны в своей сфере ответственности», – сказал Сергей Палкин.

Олег Вахоцкий Источник: Football.ua
