ПАЛКИН – о матче Динамо: «О системных судейских ошибках»

17 сентября прошел матч 1/16 финала Кубка Украины 2025/26 между командами Александрия и Динамо Киев.

Коллективы сыграли на стадионе КСК «Ника». Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу киевлян.

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин прокомментировал один из моментов игры на своей странице в Facebook:

«О системных судейских ошибках.

Вот пример из матча, который проходит в Александрии: игрок в зеленой форме в штрафной площади во время удара выставляет руку и отбивает мяч, который летел в ворота. Но судья пенальти не назначает. Очередная системная ошибка...

Так кто заказчик судейского беспорядка?»