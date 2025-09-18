Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ПАЛКИН – о матче Динамо: «О системных судейских ошибках»
Кубок Украины
18 сентября 2025, 16:02 | Обновлено 18 сентября 2025, 16:07
670
6

ПАЛКИН – о матче Динамо: «О системных судейских ошибках»

Генеральный директор «Шахтера» высказался о судействе в матче «Александрия» – «Динамо»

ПАЛКИН – о матче Динамо: «О системных судейских ошибках»
ФК Шахтер. Сергей Палкін

17 сентября прошел матч 1/16 финала Кубка Украины 2025/26 между командами Александрия и Динамо Киев.

Коллективы сыграли на стадионе КСК «Ника». Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу киевлян.

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин прокомментировал один из моментов игры на своей странице в Facebook:

«О системных судейских ошибках.

Вот пример из матча, который проходит в Александрии: игрок в зеленой форме в штрафной площади во время удара выставляет руку и отбивает мяч, который летел в ворота. Но судья пенальти не назначает. Очередная системная ошибка...

Так кто заказчик судейского беспорядка?»

Динамо Киев Кубок Украины по футболу Александрия Александр Пихаленок видео голов и обзор Александрия - Динамо Сергей Палкин судейство судьи (арбитры)
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
FunnyCat_____
интересно, причем тут генесральный директор шахтера  к матчу Александрия - Динамо?
_
 и почему он не показывает как судья простил игрока Сашек за грубейший фол в первом тайме
по пенке в ворота шахтреа на 94 минута в матче с МХ, уже объяснили болельщики сельского гранда -  спорные пенальти можно ставить только в пользу шахтера, против шахтера их ставить нельзя!
Ответить
+4
avk2307
Корочше С. Палкін вийшов сам на себе .
Хронологія.
Минай - Шахтар - не зарахували чистий гол Минаю.
https://sport.ua/uk/news/624823-dario-srna-gol-minaya-buv-chistim
Далі с. Палкін обіцяє купити Два Вар фургони:
https://sport.ua/uk/news/625663-shahtar-virishiv-kupiti-dvi-mashini-var-klu
b-peredast-ih-uaf
Це щоб не було ігор без ВАР.
І через два роки питає уне знаю кого. А де ж ВАР на грі? чому не поставили пенальті?
Але забуває додати, що на грі з Металістом 1925 ВАР не бачив очевидних речей...
Ответить
+2
Перець
рінат ахметов
Ответить
+2
FunnyCat_____
Закарпатфан в тебе не бабакова шуба, а хіба шо бабакові мізки
і то того бабака який школу прогулював
Ответить
0
SHN
Заказчик,те кто играет без VAR.
Ответить
0
Катерина Монзуль
В мене нова бабакова красива шуба. Щиро дякую Ігорю Суркісу. Ще питання є, питань нема. Всім мирного і тихого вечора. 
Ответить
-5
