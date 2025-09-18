ПАЛКИН – о матче Динамо: «О системных судейских ошибках»
Генеральный директор «Шахтера» высказался о судействе в матче «Александрия» – «Динамо»
17 сентября прошел матч 1/16 финала Кубка Украины 2025/26 между командами Александрия и Динамо Киев.
Коллективы сыграли на стадионе КСК «Ника». Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу киевлян.
Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин прокомментировал один из моментов игры на своей странице в Facebook:
«О системных судейских ошибках.
Вот пример из матча, который проходит в Александрии: игрок в зеленой форме в штрафной площади во время удара выставляет руку и отбивает мяч, который летел в ворота. Но судья пенальти не назначает. Очередная системная ошибка...
Так кто заказчик судейского беспорядка?»
и почему он не показывает как судья простил игрока Сашек за грубейший фол в первом тайме
по пенке в ворота шахтреа на 94 минута в матче с МХ, уже объяснили болельщики сельского гранда - спорные пенальти можно ставить только в пользу шахтера, против шахтера их ставить нельзя!
Хронологія.
Минай - Шахтар - не зарахували чистий гол Минаю.
https://sport.ua/uk/news/624823-dario-srna-gol-minaya-buv-chistim
Далі с. Палкін обіцяє купити Два Вар фургони:
https://sport.ua/uk/news/625663-shahtar-virishiv-kupiti-dvi-mashini-var-klu
b-peredast-ih-uaf
Це щоб не було ігор без ВАР.
І через два роки питає уне знаю кого. А де ж ВАР на грі? чому не поставили пенальті?
Але забуває додати, що на грі з Металістом 1925 ВАР не бачив очевидних речей...
і то того бабака який школу прогулював