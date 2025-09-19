Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
Решфорд сравнялся с легендарным бразильцем по голам в Лиге чемпионов

Англичанин также сделал это за меньшее количество поединков

Решфорд сравнялся с легендарным бразильцем по голам в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Решфорд

Нападающий «Барселоны» Маркус Решфорд сравнялся с Роналдо по количеству голов в Лиге чемпионов – 14.

18 сентября состоялась игра 1-го тура ЛЧ между командами «Ньюкасл» и «Барселона». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1. Решфорд стал автором обоих голов «блауграни».

Чтобы достичь этой отметки, Маркус потратил на 2 поединка меньше, чем Роналдо (38 против 40).

Интересно, что забитые голы в ворота «Ньюкасла» стали первыми для англичанина в Лиге чемпионов с 20 октября 2021 года, когда он отличился забитым мячом в ворота «Аталанты» (3:2).

По теме:
Маркус Рэшфорд стал лучшим игроком недели Лиги чемпионов
Безумный старт ЛЧ 25/26: самый результативный первый тур в истории турнира
Кейн сделал, Решфорд повторил. Первые игроки с уникальным достижением в ЛЧ
Лига чемпионов Барселона Ньюкасл Ньюкасл - Барселона статистика Роналдо Маркус Рэшфорд
