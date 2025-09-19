Решфорд сравнялся с легендарным бразильцем по голам в Лиге чемпионов
Англичанин также сделал это за меньшее количество поединков
Нападающий «Барселоны» Маркус Решфорд сравнялся с Роналдо по количеству голов в Лиге чемпионов – 14.
18 сентября состоялась игра 1-го тура ЛЧ между командами «Ньюкасл» и «Барселона». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1. Решфорд стал автором обоих голов «блауграни».
Чтобы достичь этой отметки, Маркус потратил на 2 поединка меньше, чем Роналдо (38 против 40).
Интересно, что забитые голы в ворота «Ньюкасла» стали первыми для англичанина в Лиге чемпионов с 20 октября 2021 года, когда он отличился забитым мячом в ворота «Аталанты» (3:2).
Marcus Rashford has now equalled Ronaldo's Champions League goal tally in less games 😮📊— OneFootball (@OneFootball) September 18, 2025
... and he did it playing for Barcelona 😏 pic.twitter.com/e7UWxyrSmE
Marcus Rashford went 𝙁𝙊𝙐𝙍 years without a UCL goal 📅⏪— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) September 18, 2025
He then scored two in nine minutes 🚀🔥 pic.twitter.com/fzu4z7sylS
