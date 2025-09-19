Испания19 сентября 2025, 16:29 |
Владислав ВАНАТ: «Это пойдет на пользу моему росту как футболиста»
У Владислава состоялся рзговор с Артемом Довбиком
Украинский нападающий «Жироны» Владислав Ванат рассказал о тактических предпочтениях и разговоре с Артемом Довбиком:«»
«Я очень хорошо чувствую себя, играя в качестве центрального нападающего, это моя основная позиция, и я чувствую себя на ней наиболее комфортно. Я поговорил с Довбиком, и он сказал, что этоn gtht[jl пойдет на пользу моему росту как футболиста».
Владислав Ванат уже успел отличиться голом за «Жирону», поразив ворота «Сельты».
Ранее агент рассказал, как проходят первые дни Ваната в «Жироне».
