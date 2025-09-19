Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владислав ВАНАТ: «Это пойдет на пользу моему росту как футболиста»
Испания
19 сентября 2025, 16:29 |
272
0

Владислав ВАНАТ: «Это пойдет на пользу моему росту как футболиста»

У Владислава состоялся рзговор с Артемом Довбиком

19 сентября 2025, 16:29 |
272
0
Владислав ВАНАТ: «Это пойдет на пользу моему росту как футболиста»
Жирона. Владислав Ванат

Украинский нападающий «Жироны» Владислав Ванат рассказал о тактических предпочтениях и разговоре с Артемом Довбиком:«»

«Я очень хорошо чувствую себя, играя в качестве центрального нападающего, это моя основная позиция, и я чувствую себя на ней наиболее комфортно. Я поговорил с Довбиком, и он сказал, что этоn gtht[jl пойдет на пользу моему росту как футболиста».

Владислав Ванат уже успел отличиться голом за «Жирону», поразив ворота «Сельты».

Ранее агент рассказал, как проходят первые дни Ваната в «Жироне».

По теме:
Прогноз не оправдался. Тренер Жироны рассказал о ситуации Цыганкова
К Роналду. Звезда сборной Украины может перебраться в Саудовскую Аравию
Жирона – Леванте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Жирона Артем Довбик Владислав Ванат
Даниил Кирияка Источник: Mundo Deportivo
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
Футбол | 19 сентября 2025, 09:02 33
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду

Фурия Роха не хочет, чтобы в турнире участвовал Израиль

ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
Футбол | 19 сентября 2025, 03:45 1
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»

Виктор оценил трансфер Судакова в «Бенфику»

Дмитрий МИХАЙЛЕНКО о задаче сборной Украины U-20 на ЧМ и фаворите турнира
Футбол | 19.09.2025, 17:05
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО о задаче сборной Украины U-20 на ЧМ и фаворите турнира
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО о задаче сборной Украины U-20 на ЧМ и фаворите турнира
Все зависит от Свитолиной? Италия vs Украина. Прогноз и анонс на матч КБДК
Теннис | 19.09.2025, 11:00
Все зависит от Свитолиной? Италия vs Украина. Прогноз и анонс на матч КБДК
Все зависит от Свитолиной? Италия vs Украина. Прогноз и анонс на матч КБДК
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Футбол | 18.09.2025, 17:31
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
17.09.2025, 20:50 89
Футбол
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
19.09.2025, 07:36 1
Футбол
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
19.09.2025, 06:55 3
Бокс
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
17.09.2025, 17:59 1
Футбол
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
17.09.2025, 21:45 3
Футбол
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
18.09.2025, 00:50
Бокс
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
19.09.2025, 08:30 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем