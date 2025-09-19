Маркус РЭШФОРД: «Я хочу оставаться в Барселоне как можно дольше»

Английский вингер Маркус Рэшфорд заявил о том, что намерен как можно дольше оставаться в «Барселоне»:

«Я хочу оставаться в «Барселоне» как можно дольше. Я должен сосредоточиться на своей работе и помогать команде всем, чем могу.

Я чувствую доверие, которое мне оказывает Флик. Я знал, что он великий тренер еще до подписания контракта, но работать с ним – настоящее удовольствие».

