Испания19 сентября 2025, 17:00
132
0
Маркус РЭШФОРД: «Я хочу оставаться в Барселоне как можно дольше»
Английский вингер получает удовольствие от работы с Хансом-Дитером Фликом
Английский вингер Маркус Рэшфорд заявил о том, что намерен как можно дольше оставаться в «Барселоне»:
«Я хочу оставаться в «Барселоне» как можно дольше. Я должен сосредоточиться на своей работе и помогать команде всем, чем могу.
Я чувствую доверие, которое мне оказывает Флик. Я знал, что он великий тренер еще до подписания контракта, но работать с ним – настоящее удовольствие».
Ранее Маркус Рєшфорд прокомментировал матч «Ньюкасла» и «Барселоны».
