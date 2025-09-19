Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
19 сентября 2025, 17:00
Маркус РЭШФОРД: «Я хочу оставаться в Барселоне как можно дольше»

Английский вингер получает удовольствие от работы с Хансом-Дитером Фликом

Маркус РЭШФОРД: «Я хочу оставаться в Барселоне как можно дольше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Английский вингер Маркус Рэшфорд заявил о том, что намерен как можно дольше оставаться в «Барселоне»:

«Я хочу оставаться в «Барселоне» как можно дольше. Я должен сосредоточиться на своей работе и помогать команде всем, чем могу.

Я чувствую доверие, которое мне оказывает Флик. Я знал, что он великий тренер еще до подписания контракта, но работать с ним – настоящее удовольствие».

Ранее Маркус Рєшфорд прокомментировал матч «Ньюкасла» и «Барселоны».

Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Комментарии
