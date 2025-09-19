Бывший игрок Ман Юнайтед прошел обучение на спортивного директора

Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс успешно завершил обучение по программе спортивного менеджмента.

33-летний англичанин получил диплом в рамках программы PFA Business School на стадионе «Эмирейтс».

После завершения обучения Джонс присоединился к Йоану Висса и Илкаю Гюндогану, которые также являются выпускниками этого курса.

В настоящее время Джонс активно работает над получением тренерской лицензии UEFA Pro, что откроет бывшему защитнику возможность возглавить команду.

«Для меня это гордый момент – получить этот диплом. Это то, что я решил сделать после завершения карьеры. Мне очень понравилось, это был отличный шанс для нетворкинга и обучения, и я с нетерпением жду, какие двери это откроет в будущем.

Когда я закончил играть, я спросил себя: «Что делать дальше?». Мне нравится тренерская работа, и я все еще амбициозен в этом плане, но мне нужно было что-то еще. Этот курс дал мне фокус, который был нужен в тот момент. Я обратился в PFA, когда услышал о курсе, и это было дело, которое меня увлекало, что-то, во что я мог «вложить зубы». Технические аспекты роли спортивного директора я очень ценю, и, возможно, в будущем это та позиция, которую я хотел бы занять», – сказал Джонс.

Фил завершил профессиональную карьеру весной 2024 года, после того как в течение сезона ему не удалось найти новую команду.

До этого защитник с 2011 по 2023 годы представлял цвета «Манчестер Юнайтед». За «дьяволов» Джонс провел 229 матчей, забил шесть мячей и отдал восемь ассистов.