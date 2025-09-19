Моуриньо пришлось пойти на компромисс, чтобы возглавить Бенфику

Именитый португальский тренер Жозе Моуриньо, который 18 сентября возглавил лиссабонскую «Бенфику», согласился подписать контракт с особым пунктом.

Стороны договорились о сотрудничестве до 30 июня 2027 года, однако и клуб, и тренер имеют право разорвать соглашение в одностороннем порядке в течении первых десяти дней после окончания последнего официального матча сезона 2025/26.

Расторжение контракта повлечёт за собой расходы для инициатора, однако они будут значительно меньше, чем если бы пришлось выплачивать всю компенсацию за сезон.

Это означает, что если «Бенфика» уволит Моуринью по окончании текущего сезона, ей не придётся выплачивать всю оставшуюся сумму по контракту, и то же самое относится к 62-летнему тренеру. Если же Моуринью захочет перейти в другой клуб, ему придётся выплатить «орлам» эквивалентную сумму.

Моуриньо неоднократно получал внушительные компенсации в прошлых клубах после увольнений, а их общая сумма достигла невероятных 115 млн евро. Чтобы обезопасить себя, «Бенфика» и прописала особый пункт в контракте, который позволит сохранить большую часть денег даже в случае увольнения именитого португальца.