УЕФА начало расследование конфликта между Симеоне и фанатом Ливерпуля

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал активное расследование инцидента в концовке матча «Ливерпуля» и «Атлетико» в первом туре Лиги чемпионов (3:2).

На последних минутах встречи «Ливерпуль» забил победный мяч, после чего главный тренер мадридского клуба Диего Симеоне вступил в словесную перепалку с фанатом соперников.

К бурной дискуссии подключился и тренерский штаб «Атлетико». Один из его представителей даже плюнул в сторону болельщика. Успокаивать тренеров пришлось стюардам, которым удалось полностью погасить конфликт.

УЕФА рассмотрит действия тренерского штаба и уделит особое внимание эпизоду с плюнувшим сотрудником. В случае подтверждения неправомерных действий союз может наказать виновных специалистов.