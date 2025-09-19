Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  УЕФА начало расследование конфликта между Симеоне и фанатом Ливерпуля
Лига чемпионов
19 сентября 2025, 11:59 | Обновлено 19 сентября 2025, 12:17
УЕФА начало расследование конфликта между Симеоне и фанатом Ливерпуля

Союз не обошел вниманием скандал в конце матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал активное расследование инцидента в концовке матча «Ливерпуля» и «Атлетико» в первом туре Лиги чемпионов (3:2).

На последних минутах встречи «Ливерпуль» забил победный мяч, после чего главный тренер мадридского клуба Диего Симеоне вступил в словесную перепалку с фанатом соперников.

К бурной дискуссии подключился и тренерский штаб «Атлетико». Один из его представителей даже плюнул в сторону болельщика. Успокаивать тренеров пришлось стюардам, которым удалось полностью погасить конфликт.

УЕФА рассмотрит действия тренерского штаба и уделит особое внимание эпизоду с плюнувшим сотрудником. В случае подтверждения неправомерных действий союз может наказать виновных специалистов.

Ливерпуль Атлетико Мадрид Диего Симеоне Лига чемпионов Ливерпуль - Атлетико
Андрей Витренко Источник: The Times
