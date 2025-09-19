ВИДЕО. Ассистент Симеоне плюнул в болельщика во время конфликта

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
19 сентября 2025, 09:51 | Обновлено 19 сентября 2025, 11:24
Позорное действие помощника

Getty Images/Global Images Ukraine

Во второй игровой день Лиги чемпионов, 17 сентября, мадридский «Атлетико» в напряженном матче уступил на выезде «Ливерпулю» со счетом 2:3.

Решающий мяч в поединке забил защитник «мерсисайдцев» Вирджил ван Дейк на 90+2-й минуте.

После третьего гола «Ливерпуля» главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне вступил в конфликт с фанатами соперника. В результате аргентинского тренера удалили с поля.

В момент ссоры с болельщиком один из помощников Симеоне допустил позорный поступок – ассистент подошел к фанату и плюнул в него.

Ливерпуль Атлетико Мадрид Лига чемпионов Ливерпуль - Атлетико видео Диего Симеоне
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
