Во второй игровой день Лиги чемпионов, 17 сентября, мадридский «Атлетико» в напряженном матче уступил на выезде «Ливерпулю» со счетом 2:3.

Решающий мяч в поединке забил защитник «мерсисайдцев» Вирджил ван Дейк на 90+2-й минуте.

После третьего гола «Ливерпуля» главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне вступил в конфликт с фанатами соперника. В результате аргентинского тренера удалили с поля.

В момент ссоры с болельщиком один из помощников Симеоне допустил позорный поступок – ассистент подошел к фанату и плюнул в него.

ВИДЕО. Ассистент Симеоне плюнул в болельщика во время конфликта