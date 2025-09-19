ВИДЕО. Ассистент Симеоне плюнул в болельщика во время конфликта
Позорное действие помощника
Во второй игровой день Лиги чемпионов, 17 сентября, мадридский «Атлетико» в напряженном матче уступил на выезде «Ливерпулю» со счетом 2:3.
Решающий мяч в поединке забил защитник «мерсисайдцев» Вирджил ван Дейк на 90+2-й минуте.
После третьего гола «Ливерпуля» главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне вступил в конфликт с фанатами соперника. В результате аргентинского тренера удалили с поля.
В момент ссоры с болельщиком один из помощников Симеоне допустил позорный поступок – ассистент подошел к фанату и плюнул в него.
I’m all for a bit of banter between Simeone and the Liverpool fans, but the member of Simeone’s staff spitting at a Liverpool fan on 13 seconds is disgusting and vile 🤢— Lea (@Lea_EFC) September 18, 2025
This mf needs banning from the game ❌ pic.twitter.com/oaNliay6xz
