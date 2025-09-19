Матч Спортинг – Кайрат вошел в историю Лиги чемпионов
Клуб из Казахстана преодолел рекордное расстояние от своего дома до стадиона соперника
В матче первого тура Лиги чемпионов португальский «Спортинг» дома победил казахстанский «Кайрат» со счетом 4:1.
Этот матч вошел в историю самого престижного турнира Европы.
«Кайрат» преодолел 4 292 мили (6 907 км) от своего стадиона в Алматы до «Эштадиу Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Это расстояние между двумя командами в матче стало рекордным в истории Лиги чемпионов.
Франсишку Тринкау оформил первый дубль в Лиге чемпионов и второй в сезоне (первый – против «Ароки» в чемпионате Португалии).
Мортен Юльманн стал вторым игроком «Спортинга», который не реализовал пенальти в матче Лиги чемпионов. Первым был Педру Гонсалвеш в поединке против дортмундской «Боруссии» в сезоне 2021/22.
4,292 - Kairat have travelled 4,292 miles from their Almaty Central Stadium in Kazakhstan to Sporting CP's Estádio José Alvalade in Lisbon, Portugal for this game, the biggest distance between two sides facing each other in the history of the UEFA Champions League. Haul. pic.twitter.com/XH3LnGmJpB— OptaJoe (@OptaJoe) September 18, 2025
Foi a segunda vez que o 🦁Sporting falhou uma grande penalidade na Champions League:— Playmaker (@playmaker_PT) September 18, 2025
2025/26 🇩🇰Hjulmand vs Kairat [C]
2021/22 🇵🇹Pedro Gonçalves vs Dortmund [C] pic.twitter.com/8x8xpolIlH
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ироничный момент в Кубке Украины
Тренер разочарован поведением лидера «Барселоны»