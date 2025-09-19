Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Матч Спортинг – Кайрат вошел в историю Лиги чемпионов
Лига чемпионов
19 сентября 2025, 01:38 | Обновлено 19 сентября 2025, 01:39
120
0

Матч Спортинг – Кайрат вошел в историю Лиги чемпионов

Клуб из Казахстана преодолел рекордное расстояние от своего дома до стадиона соперника

19 сентября 2025, 01:38 | Обновлено 19 сентября 2025, 01:39
120
0
Матч Спортинг – Кайрат вошел в историю Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче первого тура Лиги чемпионов португальский «Спортинг» дома победил казахстанский «Кайрат» со счетом 4:1.

Этот матч вошел в историю самого престижного турнира Европы.

«Кайрат» преодолел 4 292 мили (6 907 км) от своего стадиона в Алматы до «Эштадиу Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Это расстояние между двумя командами в матче стало рекордным в истории Лиги чемпионов.

Франсишку Тринкау оформил первый дубль в Лиге чемпионов и второй в сезоне (первый – против «Ароки» в чемпионате Португалии).

Мортен Юльманн стал вторым игроком «Спортинга», который не реализовал пенальти в матче Лиги чемпионов. Первым был Педру Гонсалвеш в поединке против дортмундской «Боруссии» в сезоне 2021/22.

По теме:
Лерой Сане и Джан Узун вошли в историю Лиги чемпионов
Эрлинг Холанд догнал Тьерри Анри по количеству голов в Лиге чемпионов
Холанд установил рекорд Лиги чемпионов, превзойдя показатель Месси
Спортинг Лиссабон Кайрат Алматы Лига чемпионов Франсишку Тринкау Мортен Юльманд Педру Гонсалвеш статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
Футбол | 18 сентября 2025, 03:49 8
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины

Ироничный момент в Кубке Украины

Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Футбол | 18 сентября 2025, 07:07 4
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»

Тренер разочарован поведением лидера «Барселоны»

Тернопольская Нива разгромила представителя Премьер-лиги в Кубке Украины
Футбол | 18.09.2025, 19:55
Тернопольская Нива разгромила представителя Премьер-лиги в Кубке Украины
Тернопольская Нива разгромила представителя Премьер-лиги в Кубке Украины
Звезда сборной Украины может неожиданно уехать играть к Криштиану Роналду
Футбол | 19.09.2025, 01:54
Звезда сборной Украины может неожиданно уехать играть к Криштиану Роналду
Звезда сборной Украины может неожиданно уехать играть к Криштиану Роналду
Магучих и Левченко вышли в финал ЧМ-2025. Табашник выбыла в квалификации
Другие виды | 18.09.2025, 14:41
Магучих и Левченко вышли в финал ЧМ-2025. Табашник выбыла в квалификации
Магучих и Левченко вышли в финал ЧМ-2025. Табашник выбыла в квалификации
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
17.09.2025, 18:45 24
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
18.09.2025, 08:00 2
Футбол
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
17.09.2025, 17:59 1
Футбол
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
17.09.2025, 21:45 3
Футбол
Эвертон получил предложение о трансфере Миколенко от топового клуба
Эвертон получил предложение о трансфере Миколенко от топового клуба
17.09.2025, 00:02 1
Футбол
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
18.09.2025, 00:13
Бокс
Забарный сыграл в Лиге чемпионов. ПСЖ разгромил дома Аталанту
Забарный сыграл в Лиге чемпионов. ПСЖ разгромил дома Аталанту
17.09.2025, 23:54 10
Футбол
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
18.09.2025, 17:31 57
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем