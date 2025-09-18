Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Холанд вывел Ман Сити вперед в матче ЛЧ против Наполи
Лига чемпионов
18 сентября 2025, 23:23 | Обновлено 18 сентября 2025, 23:40
126
0

ВИДЕО. Холанд вывел Ман Сити вперед в матче ЛЧ против Наполи

18 сентября проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов

18 сентября 2025, 23:23 | Обновлено 18 сентября 2025, 23:40
126
0
ВИДЕО. Холанд вывел Ман Сити вперед в матче ЛЧ против Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine

18 сентября в 22:00 проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Английский Манчестер Сити принимает Наполи из Италии на домашней арене Этихад в Манчестере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 56-й минуте Эрлинг Холанд вывел Ман Сити вперед (1:0)

ГОЛ! 1:0. Эрлинг Холанд, 56 мин

Фотогалерея

По теме:
Таблица Лиги чемпионов после 1-го тура. Победы Барселоны и Ман Сити
Дубль Рэшфорда. Барселона на старте Лиги чемпионов одолела Ньюкасл в Англии
Айнтрахт уничтожил Галатасарай в Лиге чемпионов
Наполи Манчестер Сити видео голов и обзор Лига чемпионов Эрлинг Холанд Манчестер Сити - Наполи
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Манчестер Сити – Наполи – 2:0. Холанд и Доку. Видео голов и обзор
Футбол | 18 сентября 2025, 23:59 0
Манчестер Сити – Наполи – 2:0. Холанд и Доку. Видео голов и обзор
Манчестер Сити – Наполи – 2:0. Холанд и Доку. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура квалификации Лиги чемпионов

Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Футбол | 18 сентября 2025, 07:07 4
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»

Тренер разочарован поведением лидера «Барселоны»

Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
Волейбол | 18.09.2025, 17:57
Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
Украинка Алла Белинская стала чемпионкой мира 2025 по борьбе
Другие виды | 18.09.2025, 22:09
Украинка Алла Белинская стала чемпионкой мира 2025 по борьбе
Украинка Алла Белинская стала чемпионкой мира 2025 по борьбе
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
Бокс | 18.09.2025, 00:50
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Теренс Кроуфорд после победы над Канело обратился к украинцам
Теренс Кроуфорд после победы над Канело обратился к украинцам
17.09.2025, 03:22 2
Бокс
Забарный сыграл в Лиге чемпионов. ПСЖ разгромил дома Аталанту
Забарный сыграл в Лиге чемпионов. ПСЖ разгромил дома Аталанту
17.09.2025, 23:54 10
Футбол
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
17.09.2025, 17:59 1
Футбол
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
18.09.2025, 03:49 8
Футбол
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
17.09.2025, 06:20 4
Бокс
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
17.09.2025, 07:02 18
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
18.09.2025, 08:00 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем