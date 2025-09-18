Лига чемпионов18 сентября 2025, 23:23 | Обновлено 18 сентября 2025, 23:40
ВИДЕО. Холанд вывел Ман Сити вперед в матче ЛЧ против Наполи
18 сентября проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов
18 сентября в 22:00 проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.
Английский Манчестер Сити принимает Наполи из Италии на домашней арене Этихад в Манчестере.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 56-й минуте Эрлинг Холанд вывел Ман Сити вперед (1:0)
ГОЛ! 1:0. Эрлинг Холанд, 56 мин
Фотогалерея
