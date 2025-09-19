«Судья должен был дать доиграть». Игрок Оболони – о ничейном матче с Динамо

Огненное и долгожданное киевское дерби стало изюминкой пятого тура Украинской Премьер-лиги. «Оболонь» на своем стадионе заполнила почти все трибуны, чтобы обеспечить сумасшедшую поддержку в матче с «Динамо».

«Бело-синие» вышли на поле в статусе фаворита, команда даже выиграла первый тайм у соперника. Однако вторая половина игры перевернула ход событий. Пока «Динамо» мысленно записывало себе еще три очка – «Оболонь» пыталась расстроить планы соперника.

Под занавес матча это произошло: «Оболонь» навесила в штрафную, «Динамо» провалилось в защите, счет снова стал ничейным. Времени на то, чтобы вырвать победу, уже не было, поэтому киевское дерби завершилось миром – 2:2.

Полузащитник «Оболони» Максим Чех в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал о непростом матче с «Динамо», поддержке болельщиков, спорном эпизоде последних секунд и предстоящей дуэли с «Карпатами».

– Ты впервые участвовал в киевском дерби между «Оболонью» и «Динамо». Как проходила подготовка к матчу и волновался ли ты перед игрой?

– Честно, не волновался. Трепет почувствовал только перед матчем с «Металлистом 1925» после долгого перерыва. Тогда волнение было довольно сильным. А это уже был 5-й тур, поэтому волнения не было, а наоборот, было желание играть при такой атмосфере и против такого соперника. Конечно, на «Динамо» даже не нужно настраиваться, мы понимали, как нужно играть против них.

– Ты когда-нибудь играл при такой поддержке, когда стадион полностью заполнен?

– В Мариуполе мы играли против «Динамо». Против «Шахтера» тоже приходило много людей. В «Карпатах» атмосфера была тоже шикарная, болельщики замечательные. Да и на чемпионате мира трибуны были забиты.

– При такой поддержке в матче с «Динамо» чувствовалось давление со стороны фанатов?

– Давление? Нет, наоборот, приятно было играть при такой большой поддержке. Хотелось бы, чтобы таких матчей было больше в Украине – тогда уровень футбола будет расти.

ФК Оболонь

– Перед киевским дерби были какие-то особые наставления от тренера?

– В команде мы обсуждаем соперника перед каждой игрой, находим его слабые и сильные стороны и анализируем. На поле стараемся реализовать все, что показал тренер на теории.

– После первого забитого мяча было чувство, что вы можете победить «Динамо»?

– Как только мы сравняли счет, сразу пропустили второй мяч. Поэтому думали, как догнать соперника снова. Но было ощущение, что мы можем выровнять игру, так как «Динамо» не реализовало несколько своих моментов, и я подумал, что свой шанс мы найдем. Слава Богу, что получили возможность и реализовали ее.

– Кто из игроков «Динамо» создал больше всего проблем на поле?

– Честно, во время игры сложно выделить кого-то конкретного. В целом Буяльский – он отдал две голевые передачи. А так «Динамо» хорошая команда, все игроки – сборники, и это о многом говорит.

– Но хоть они и сборники, иногда вы выглядели лучше?

– Это благодаря боевому настрою моих партнеров на эту игру.

– Во время матча несколько раз возникали стычки между игроками «Оболони» и «Динамо». Трудно держать себя в руках в таком эмоциональном матче?

– У меня был момент с «Кривбассом»: я зацепился с Твердохлибом и потом понял, что с моей стороны это выглядело некрасиво. Поэтому стараюсь себя контролировать, но это футбол, и, знаете, не всегда удается сдержать эмоции.

– Команда верила в спасение в последние секунды?

– Да, я думал про себя, что момент обязательно будет. И видите, как все произошло под занавес матча: «Динамо» потеряло наших игроков, и мы забили гол.

– Ваш второй гол – это ошибка защитников «Динамо» или слаженная работа «Оболони»?

– Я не лезу в «Динамо», пусть они разбираются. Денис Устименко очень хорошо сориентировался в этом важном эпизоде и сравнял счет.

– В последние секунды произошел скандальный эпизод, президент «Оболони» сказал, что у вас украли победу. Согласен с ним?

– Наверное, согласен. По моему мнению, судья должен был дать возможность доиграть эпизод, а потом свистеть.

– Обсуждали эту ситуацию с командой после игры?

– Нет, не обсуждали.

– Вы сыграли вничью, фанаты были в восторге. Какова была реакция тренера и штаба после игры?

– Они были очень рады, потому что, сами понимаете, это «Динамо» – чемпионы Украины, так что для нас любые очки важны в турнирной таблице.

– Премиальные уже были от президента?

– Да, получили.

– Кого бы ты выделил среди партнеров? Кто стал героем матча с «Динамо»?

– Трудно назвать кого-то одного, мы всегда играем командой. Пусть это будет Денис Устименко, ведь именно его гол принес ничью.

– А как оценишь свое выступление?

– Честно, я не люблю оценивать свою игру, пусть это делают эксперты.

ФК Оболонь

– Что скажешь о первых пяти турах УПЛ? Доволен игрой команды?

– Я считаю, что это неплохой старт для «Оболони», если не брать во внимание игру с «Кривбассом». В том матче мы провели довольно хороший первый тайм и, на мой взгляд, должны были забивать. Результат был бы другим. Но игра у нас есть, на мой взгляд неплохая, мы сыграли пять туров, но это только начало и мы уже забыли про эти результаты. Команда готовится к следующим матчам.

– Какие сейчас цели у «Оболони»?

– Выходить и выигрывать каждый матч. Про еврокубки не думаем, в голове только следующий матч.

– Следующий соперник станет для тебя особенным. Готова ли команда к игре с «Карпатами»?

– Готовимся, посмотрим еще на них в теории, нам покажут их слабые и сильные стороны. Поэтому мы готовы. «Карпаты» – обычная команда, хоть они и говорят, что играют какой-то особенный футбол в Украине. Но на мой взгляд, они ничем не лучше остальных. Нужно готовиться серьезно, там есть хорошие индивидуальные игроки.

– «Оболонь» еще не проигрывала дома в этом сезоне. Это фактор домашнего поля или совпадение?

– Думаю, все благодаря нашим болельщикам, и мы не имеем права терять очки.

– Если забьешь «Карпатам» – будешь праздновать?

– Буду праздновать, стопроцентно.

– Объясни свое решение.

– Я уже рассказывал в предыдущих интервью, как они со мной поступили и почему так произошло, но пока не хочу это комментировать.