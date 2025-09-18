Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Пляжный футбол
18 сентября 2025, 23:15 | Обновлено 18 сентября 2025, 23:16
0

Стал известен соперник украинского клуба в 1/8 финала WWC

«Выбор» из Днепра встретится с командой «Аль-Кадисия» из Кувейта

Стал известен соперник украинского клуба в 1/8 финала WWC
ФК Выбор

В четверг, 18 сентября, прошёл заключительный тур группового этапа World Winners Cup 2025 – престижного международного турнира по пляжному футболу.

Единственный украинский представитель, «Выбор» Днепр, оформив две победы в группе B, вышел в плей-офф с первого места.

После завершения матчей группового этапа было проведено жеребьевку 1/8 финала турнира.

Соперником днепровского клуба в следующем раунде станет «Аль-Кадисия» из Кувейта. Матч между командами пройдет 19 сентября, начало в 12:30.

В случае победы над «Аль-Кадисией» украинский клуб встретится с триумфатором пары: «Марсель» (Франция) – «Аль-Араби» (Кувейт).

пляжный футбол Выбор Днепр World Winners Cup
