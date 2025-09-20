Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. КАНТОНА: «ФИФА и УЕФА отстранили россию, а их – нет. Двойные стандарты?»
20 сентября 2025, 04:40
Легенда «МЮ» не понимает, почему Израиль не отстранен от международных соревнований

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Кантона

Легенда «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона призвал отстранить Израиль от международных соревнований, приведя в пример россию и Украину.

«ФИФА и УЕФА отстранили россию через четыре дня после вторжения в Украину. Amnesty International назвал это геноцидом, но почему Израилю, как и раньше, разрешено участвовать? Это двойные стандарты? Вы должны исключить оттуда Израиль. Футбольные клубы и игроки по всему миру должны отказываться играть против израильтян», — сказал Кантона.

Ранее французский экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона не остался в стороне после новости об увольнении Алекса Фергюсона из структуры клуба.

По теме:
Решение МОК по российским спортсменам на ОИ-2026. Все подробности
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока тура Лиги чемпионов
Эрик Кантона российско-украинская война ФИФА УЕФА сборная Израиля по футболу
Дмитрий Олейник Источник
