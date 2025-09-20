КАНТОНА: «ФИФА и УЕФА отстранили россию, а их – нет. Двойные стандарты?»

Легенда «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона призвал отстранить Израиль от международных соревнований, приведя в пример россию и Украину.

«ФИФА и УЕФА отстранили россию через четыре дня после вторжения в Украину. Amnesty International назвал это геноцидом, но почему Израилю, как и раньше, разрешено участвовать? Это двойные стандарты? Вы должны исключить оттуда Израиль. Футбольные клубы и игроки по всему миру должны отказываться играть против израильтян», — сказал Кантона.

Ранее французский экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона не остался в стороне после новости об увольнении Алекса Фергюсона из структуры клуба.