  Жозе МОУРИНЬО: «Это была ошибка, что я решил тренировать этот клуб»
Турция
20 сентября 2025, 04:02
Жозе МОУРИНЬО: «Это была ошибка, что я решил тренировать этот клуб»

Тренер – о «Фенербахче»

Жозе МОУРИНЬО: «Это была ошибка, что я решил тренировать этот клуб»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

В четверг, 18 сентября, новый главный тренер португальской «Бенфики» Жозе Моуриньо провел первую тренировку после начала сотрудничества с лиссабонским клубом.

«Орлы» продолжают подготовку к матчу шестого тура чемпионата Португалии, в котором выйдут на поле 20 сентября в 20:00 по киевскому времени против AVS.

После официального объявления о назначении, Жозе рассказал, что решение возглавить прошлый клуб «Фенербахче» – было ошибкой.

«Да, были моменты, когда я ошибался. Я не жалею, потому что сожаления нам в жизни не помогают, нужно делать выводы. Решение возглавить «Фенербахче»? Это была ошибка. Но я старался отдавать себя клубу до последнего», – сказал тренер.

По теме:
Итоги жеребьевки женской Лиги чемпионов. 18 клубов сыграют по новой системе
25 лет спустя. Первой пробе Жозе Моуриньо в Бенфике посвящается
Жеребьевка женской Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE
Бенфика Жозе Моуриньо чемпионат Португалии по футболу Суперкубок Турции по футболу Фенербахче
Дмитрий Олейник Источник: A Bola
