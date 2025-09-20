Жозе МОУРИНЬО: «Это была ошибка, что я решил тренировать этот клуб»

В четверг, 18 сентября, новый главный тренер португальской «Бенфики» Жозе Моуриньо провел первую тренировку после начала сотрудничества с лиссабонским клубом.

«Орлы» продолжают подготовку к матчу шестого тура чемпионата Португалии, в котором выйдут на поле 20 сентября в 20:00 по киевскому времени против AVS.

После официального объявления о назначении, Жозе рассказал, что решение возглавить прошлый клуб «Фенербахче» – было ошибкой.

«Да, были моменты, когда я ошибался. Я не жалею, потому что сожаления нам в жизни не помогают, нужно делать выводы. Решение возглавить «Фенербахче»? Это была ошибка. Но я старался отдавать себя клубу до последнего», – сказал тренер.