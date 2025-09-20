Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона готова подписать легенду Манчестер Сити, не потратив ни цента
Испания
20 сентября 2025, 06:12 |
620
1

Барселона готова подписать легенду Манчестер Сити, не потратив ни цента

Бернарду Силва может перебраться в Каталонию

20 сентября 2025, 06:12 |
620
1
Барселона готова подписать легенду Манчестер Сити, не потратив ни цента
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силву

Каталонская «Барселона» готовится усилить полузащиту.

Каталонцы настроены подписать 31-летнего португальского хавбека «Манчестер Сити» Бернарду Силву. Подписание «кулес» запланировали на лето 2026 года – именно тогда у португальца заканчивается контракт с «Манчестер Сити» и он станет свободным агентом.

Пока Силва и «горожане» очень далеки от продолжения сотрудничества. В этом сезоне Силва провел пять матчей и сделал одну результативную передачу.

Ранее ходили слухи, что Бернарду Силва может перебраться в лиссабонскую «Бенфику».

По теме:
ВИДЕО. Легенда Барселоны неожиданно надел футболку другого клуба
ФОТО. Как футболист Барселоны шокировал своих соседей в 7 утра
Шахтер продал 19 бразильцев за 20 лет. Список трансферов
Бернарду Силва Барселона трансферы АПЛ трансферы трансферы Ла Лиги Манчестер Сити
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
Олимпийские игры | 19 сентября 2025, 18:40 5
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026

Без изменений – нейтральный статус

Плотницкий объяснил фиаско сборной Украины против Италии на ЧМ-2025
Волейбол | 19 сентября 2025, 23:42 2
Плотницкий объяснил фиаско сборной Украины против Италии на ЧМ-2025
Плотницкий объяснил фиаско сборной Украины против Италии на ЧМ-2025

Олег поддержал волейболистов национальной команды

Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Футбол | 19.09.2025, 15:32
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шевченко договорился о его переходе в Бенфику»
Футбол | 20.09.2025, 05:33
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шевченко договорился о его переходе в Бенфику»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шевченко договорился о его переходе в Бенфику»
Все зависит от Свитолиной? Италия vs Украина. Прогноз и анонс на матч КБДК
Теннис | 19.09.2025, 11:00
Все зависит от Свитолиной? Италия vs Украина. Прогноз и анонс на матч КБДК
Все зависит от Свитолиной? Италия vs Украина. Прогноз и анонс на матч КБДК
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Markus Bob
И зачем он нынешней Барсе?
Ответить
0
Популярные новости
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
18.09.2025, 06:23 2
Футбол
Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини
Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини
19.09.2025, 16:43 79
Теннис
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
18.09.2025, 07:07 4
Футбол
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
18.09.2025, 20:11
Теннис
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
18.09.2025, 00:50
Бокс
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
19.09.2025, 03:45 2
Футбол
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
18.09.2025, 03:49 8
Футбол
Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
18.09.2025, 17:57 27
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем