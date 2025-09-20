Барселона готова подписать легенду Манчестер Сити, не потратив ни цента

Каталонская «Барселона» готовится усилить полузащиту.

Каталонцы настроены подписать 31-летнего португальского хавбека «Манчестер Сити» Бернарду Силву. Подписание «кулес» запланировали на лето 2026 года – именно тогда у португальца заканчивается контракт с «Манчестер Сити» и он станет свободным агентом.

Пока Силва и «горожане» очень далеки от продолжения сотрудничества. В этом сезоне Силва провел пять матчей и сделал одну результативную передачу.

Ранее ходили слухи, что Бернарду Силва может перебраться в лиссабонскую «Бенфику».