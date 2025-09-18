Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ференцварош киданули на деньги. Пострадал и хорватский клуб
18 сентября 2025, 21:49 | Обновлено 18 сентября 2025, 21:51
Венгерский клуб заплатил деньги за трансфер кибермошенникам

Ференцварош

Спортивный арбитражный суд принял решение по делу между венгерским клубом Ференцварош и хорватской Риекой.

Венгры должны были выплатить почти 1 миллион евро за трансфер игрока, однако средства были перехвачены кибермошенниками. Из-за взлома электронной почты деньги пошли на фейковый счет в Испании, а хорватский клуб средств так и не получил.

FIFA приняла сторону «Риеки» и обязала «Ференцварош» оплатить всю сумму повторно. Но CAS отменил это решение. Суд признал, что обе стороны проявили халатность:

  • «Ференцварош» проигнорировал подозрительные признаки – испанский счет, разногласия в FIFA TMS и предупреждение о фейковой почте.
  • «Риека» также не проявила осмотрительности – не проверила реквизиты в FIFA TMS и пользовалась неофициальными каналами для коммуникации.

В итоге ущерб разделили пополам: венгерский клуб выплатит всего 498 750 евро.

Этот кейс стал знаковым прецедентом в футболе: отныне ответственность за мошенничество с международными платежами является общей, а клубы обязаны проверять реквизиты не только по почте, но через независимые каналы и официальные данные FIFA TMS.

Ференцварош Риека трансферы Спортивный арбитражный суд (CAS)
Александр Сильченко Источник
