Ференцварош киданули на деньги. Пострадал и хорватский клуб

Спортивный арбитражный суд принял решение по делу между венгерским клубом Ференцварош и хорватской Риекой.

Венгры должны были выплатить почти 1 миллион евро за трансфер игрока, однако средства были перехвачены кибермошенниками. Из-за взлома электронной почты деньги пошли на фейковый счет в Испании, а хорватский клуб средств так и не получил.

FIFA приняла сторону «Риеки» и обязала «Ференцварош» оплатить всю сумму повторно. Но CAS отменил это решение. Суд признал, что обе стороны проявили халатность:

«Ференцварош» проигнорировал подозрительные признаки – испанский счет, разногласия в FIFA TMS и предупреждение о фейковой почте.

«Риека» также не проявила осмотрительности – не проверила реквизиты в FIFA TMS и пользовалась неофициальными каналами для коммуникации.

В итоге ущерб разделили пополам: венгерский клуб выплатит всего 498 750 евро.

Этот кейс стал знаковым прецедентом в футболе: отныне ответственность за мошенничество с международными платежами является общей, а клубы обязаны проверять реквизиты не только по почте, но через независимые каналы и официальные данные FIFA TMS.