Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
20 сентября 2025, 03:44
0

Звезда Реала обратился к Алонсо: «Хватит, я отказываюсь там играть»

Родриго хочет вернуться на правый фланг атаки

Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Со старта нового сезона наставник «Реала» Хаби Алонсо решил перевести вингера Родриго на левый фланг атаки, хотя при Карло Анчелотти тот всегда играл справа.

Бразилец сообщил тренеру, что ему больше не комфортно там играть и попросил изменить ему позицию.

«Хватит, я больше не хочу играть левого вингера. Я лучше себя чувствую на правом фланге», – сказал Хаби.

Ранее главный тренер «Реала» Хаби Алонсо сообщил левому фулбеку «королевского клуба» Франсу Гарсии, чтобы тот готовился выйти в стартовом составе в следующей игре против «Эспаньола».

Хаби Алонсо Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Родриго Гоес
