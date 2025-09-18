18 сентября в 22:00 состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Английский Манчестер Сити принимает Наполи из Италии на домашней арене Этихад в Манчестере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды проведут 8 туров против разных оппонентов, составлена единая таблица на 36 клубов.

Манчестер Сити получил право играть в ЛЧ благодаря 3-му месте в Английской Премьер-лиге

Наполи стал победителем Серии A и получил путевку в ЛЧ.

Ман Сити и Наполи объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов