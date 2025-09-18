Лига чемпионов18 сентября 2025, 21:05 | Обновлено 18 сентября 2025, 21:15
371
0
Ман Сити и Наполи объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов
18 сентября в 22:00 состоится матч 1-го тура главного еврокубка
18 сентября 2025, 21:05 | Обновлено 18 сентября 2025, 21:15
371
0
18 сентября в 22:00 состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.
Английский Манчестер Сити принимает Наполи из Италии на домашней арене Этихад в Манчестере.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды проведут 8 туров против разных оппонентов, составлена единая таблица на 36 клубов.
Манчестер Сити получил право играть в ЛЧ благодаря 3-му месте в Английской Премьер-лиге
Наполи стал победителем Серии A и получил путевку в ЛЧ.
Ман Сити и Наполи объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 сентября 2025, 08:00 2
Тренер – о годовщине смерти Гусина
Бокс | 17 сентября 2025, 23:34 2
Эвандер оценил поединок Альварес – Кроуфорд
Волейбол | 18.09.2025, 17:57
Бокс | 17.09.2025, 22:18
Футбол | 18.09.2025, 20:44
Комментарии 0
Популярные новости
17.09.2025, 08:43 12
17.09.2025, 21:45 3
17.09.2025, 12:35 21
17.09.2025, 08:19 18
17.09.2025, 23:54 9
16.09.2025, 22:24
17.09.2025, 20:50 89
18.09.2025, 07:07 4