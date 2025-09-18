Рекорд. Самый богатый клуб мира готовит предложение по футболисту Барселоны
Дани Ольмо привлекает внимание «Ньюкасла»
Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Дани Ольмо привлекает внимание «Ньюкасла». Об этом сообщает Team Talk.
По информации источника, «сороки» готовит предложение в размере 90 миллионов евро за 27-летнего футболиста. В случае, если игрок перейдет в «Ньюкасл», он станет самым дорогим футболистом в истории клуба. До этого самым дорогим подписанием представителя АПЛ был Ник Вольтемаде из «Штутгарта» за 79 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Дани Ольмо провел 39 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 12 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Энрике требует у руководства «ПСЖ» трансфер футболиста «Барселоны».
