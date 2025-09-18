Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рекорд. Самый богатый клуб мира готовит предложение по футболисту Барселоны
Испания
18 сентября 2025, 18:23 | Обновлено 18 сентября 2025, 18:24
Дани Ольмо привлекает внимание «Ньюкасла»

Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Дани Ольмо привлекает внимание «Ньюкасла». Об этом сообщает Team Talk.

По информации источника, «сороки» готовит предложение в размере 90 миллионов евро за 27-летнего футболиста. В случае, если игрок перейдет в «Ньюкасл», он станет самым дорогим футболистом в истории клуба. До этого самым дорогим подписанием представителя АПЛ был Ник Вольтемаде из «Штутгарта» за 79 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Дани Ольмо провел 39 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 12 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Энрике требует у руководства «ПСЖ» трансфер футболиста «Барселоны».

Дани Ольмо Ньюкасл Барселона трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Ник Вольтемаде Штутгарт
Даниил Кирияка Источник: TeamTalk
