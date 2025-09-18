Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Творят историю: как сборная Украины впервые вышла в полуфинал КБДК
Кубок Билли Джин Кинг
18 сентября 2025, 13:49 |
205
0

ФОТО. Творят историю: как сборная Украины впервые вышла в полуфинал КБДК

Смотрите фотогалерею матчевого противостояния 1/4 финала КБДК Испания – Украина

18 сентября 2025, 13:49 |
205
0
ФОТО. Творят историю: как сборная Украины впервые вышла в полуфинал КБДК
Getty Images/Global Images Ukraine

17 сентября женская сборная Украины переиграла команду Испании с общим счетом 2:0 в четвертьфинальном противостоянии Кубка Билли Джин Кинг 2025.

Свои одиночные матчи для украинской команды выиграли Марта Костюк и Элина Свитолина. Костюк переиграла Джессику Бузас Манейро, а Элина одолела Паулу Бадосу.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей поединка Испания – Украина!

Украина впервые выступает в финальной части КБДК и впервые вышла в полуфинал неофициального чемпионата мира по теннису.

Следующими соперницами украинок будут итальянки. Полуфинальное противостояние КБДК-2025 Италия – Украина состоится 19 сентября и начнется в 12:00 по Киеву.

🏆 Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/4 финала

Испания – Украина 0:2

  • Джессика Бузас Манейро – Марта Костюк6:7 (3:7), 2:6
  • Паула Бадоса – Элина Свитолина7:5, 2:6, 5:7

ФОТО. Творят историю: как сборная Украины впервые вышла в полуфинал КБДК

tvoryat-istoriyu-kak-sbornaya-ukrainy-vpervye-vyshla-v-polufinal-kbdk
tvoryat-istoriyu-kak-sbornaya-ukrainy-vpervye-vyshla-v-polufinal-kbdk-foto-1
tvoryat-istoriyu-kak-sbornaya-ukrainy-vpervye-vyshla-v-polufinal-kbdk-foto-2
tvoryat-istoriyu-kak-sbornaya-ukrainy-vpervye-vyshla-v-polufinal-kbdk-foto-3
tvoryat-istoriyu-kak-sbornaya-ukrainy-vpervye-vyshla-v-polufinal-kbdk-foto-4
По теме:
Элина СВИТОЛИНА: «Для страны трудно показать идеальный матч»
Япония – Великобритания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сборные Казахстана и США в парном матче определили полуфиналиста КБДК
фото фотогалерея женская сборная Украины по теннису женская сборная Испании по теннису Испания - Украина Кубок Билли Джин Кинг Марта Костюк Элина Свитолина Паула Бадоса Джессика Бузас Манейро
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
Бокс | 18 сентября 2025, 00:13 0
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика

Британец дал совет Итауме

Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Футбол | 18 сентября 2025, 07:07 2
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»

Тренер разочарован поведением лидера «Барселоны»

Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 18.09.2025, 13:14
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Арда Туран назвал свою мечту в футболе. Она связана с Шахтером
Футбол | 18.09.2025, 09:04
Арда Туран назвал свою мечту в футболе. Она связана с Шахтером
Арда Туран назвал свою мечту в футболе. Она связана с Шахтером
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Футбол | 17.09.2025, 21:45
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ
Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ
16.09.2025, 16:45 18
Другие виды
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
17.09.2025, 17:59 1
Футбол
Турнирная таблица ЧМ по волейболу. Где Украина после победы над Алжиром?
Турнирная таблица ЧМ по волейболу. Где Украина после победы над Алжиром?
16.09.2025, 12:10
Волейбол
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
16.09.2025, 20:59 34
Футбол
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
17.09.2025, 07:02 17
Футбол
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
16.09.2025, 10:02 8
Футбол
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
17.09.2025, 04:19 14
Футбол
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
17.09.2025, 20:50 89
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем