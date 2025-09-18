ФОТО. Творят историю: как сборная Украины впервые вышла в полуфинал КБДК
Смотрите фотогалерею матчевого противостояния 1/4 финала КБДК Испания – Украина
17 сентября женская сборная Украины переиграла команду Испании с общим счетом 2:0 в четвертьфинальном противостоянии Кубка Билли Джин Кинг 2025.
Свои одиночные матчи для украинской команды выиграли Марта Костюк и Элина Свитолина. Костюк переиграла Джессику Бузас Манейро, а Элина одолела Паулу Бадосу.
Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей поединка Испания – Украина!
Украина впервые выступает в финальной части КБДК и впервые вышла в полуфинал неофициального чемпионата мира по теннису.
Следующими соперницами украинок будут итальянки. Полуфинальное противостояние КБДК-2025 Италия – Украина состоится 19 сентября и начнется в 12:00 по Киеву.
🏆 Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/4 финала
Испания – Украина – 0:2
- Джессика Бузас Манейро – Марта Костюк – 6:7 (3:7), 2:6
- Паула Бадоса – Элина Свитолина – 7:5, 2:6, 5:7
