ФОТО. Творят историю: как сборная Украины впервые вышла в полуфинал КБДК

17 сентября женская сборная Украины переиграла команду Испании с общим счетом 2:0 в четвертьфинальном противостоянии Кубка Билли Джин Кинг 2025.

Свои одиночные матчи для украинской команды выиграли Марта Костюк и Элина Свитолина. Костюк переиграла Джессику Бузас Манейро, а Элина одолела Паулу Бадосу.

Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей поединка Испания – Украина!

Украина впервые выступает в финальной части КБДК и впервые вышла в полуфинал неофициального чемпионата мира по теннису.

Следующими соперницами украинок будут итальянки. Полуфинальное противостояние КБДК-2025 Италия – Украина состоится 19 сентября и начнется в 12:00 по Киеву.

🏆 Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/4 финала

Испания – Украина – 0:2

