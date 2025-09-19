В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо

17 сентября прошел матч 1/16 финала Кубка Украины 2025/26 между командами Александрия и Динамо Киев.

Коллективы сыграли на стадионе КСК «Ника». Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу киевлян.

На 58-й минуте нападающий «Динамо» румын Владислав Бленуце срезал мяч в собственные ворота после углового – сначала это результативное действие записали как автогол новичка киевлян. Однако впоследствии официальный сайт УАФ переписал гол на Сергея Булеца.