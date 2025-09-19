В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
С Владислава сняли автогол
17 сентября прошел матч 1/16 финала Кубка Украины 2025/26 между командами Александрия и Динамо Киев.
Коллективы сыграли на стадионе КСК «Ника». Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу киевлян.
На 58-й минуте нападающий «Динамо» румын Владислав Бленуце срезал мяч в собственные ворота после углового – сначала это результативное действие записали как автогол новичка киевлян. Однако впоследствии официальный сайт УАФ переписал гол на Сергея Булеца.
УАФ згідно протоколу гри одразу цей гол на Булецу записав. Бо не було дотику гравця Динамо. Був рух в напрямку, але дотику не було. Просто деякі смі трохи забігли наперед і коментатори.
А фото і скріни жодним разом не показують дотику і відео також.
Ну так буває. Дмитру хотілось , а факт інший. Це так само як з голом Калюжного. Наче треба відмінити, але ГОЛ Є!!!!
І Пенальті не було але ж призначили . і забили шахтарі