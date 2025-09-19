Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
19 сентября 2025, 23:44 |
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо

С Владислава сняли автогол

В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
ФК Динамо. Владислав Бленуце

17 сентября прошел матч 1/16 финала Кубка Украины 2025/26 между командами Александрия и Динамо Киев.

Коллективы сыграли на стадионе КСК «Ника». Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу киевлян.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 58-й минуте нападающий «Динамо» румын Владислав Бленуце срезал мяч в собственные ворота после углового – сначала это результативное действие записали как автогол новичка киевлян. Однако впоследствии официальный сайт УАФ переписал гол на Сергея Булеца.

avk2307
І знову дмитро олійник дезінформує аудиторію.
УАФ згідно протоколу гри одразу цей гол на Булецу записав. Бо не було дотику гравця Динамо. Був рух в напрямку, але дотику не було. Просто деякі смі трохи забігли наперед і коментатори.
А фото і скріни жодним разом не показують дотику і відео також. 
Ну так буває. Дмитру хотілось , а факт інший. Це так само як з голом Калюжного. Наче треба відмінити, але ГОЛ Є!!!!
І Пенальті не було але ж призначили . і забили шахтарі
