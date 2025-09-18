Эдди ХАУ: «Я думаю, это будет невероятная игра»

Главный тренер английского «Ньюкасла» Эдди Хау поделился ожиданиями от матча 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны»:

«Это исторический матч. Как только мы узнали, что нам предстоит играть против «Барселоны», это вызвало какое-то магическое ощущение. Я думаю, что это будет удивительная игра, но, конечно, мы сосредоточились на тактической подготовке и стремимся показать хороший результат.

Победа над «ПСЖ» в 2023 году? Есть вещи, которые мы можем взять из того матча, но есть вещи, которые мы можем взять из всего этого. В конце концов, мы не вышли из группового этапа, что было большим разочарованием, поэтому я думаю, что мы можем использовать этот опыт, чтобы помочь нам в этом отдельном матче. Я с нетерпением жду, чтобы увидеть, как мы сыграем против «Барселоны». Конечно, после победы в субботу команда восстановила уверенность в себе.

Я думаю, что масштаб и важность этих игр, все, что происходит в матчах Лиги чемпионов, было поучительным — это отличается от Премьер-лиги, подготовка другая, ощущения другие. То, что мы уже проходили это раньше, безусловно, может нам снова помочь.

Это другой состав, чем два года назад, и я верю в наше качество, но, безусловно, это тяжелые матчи — для нас это тяжелый календарь — и я думаю, что первые матчи очень важны, потому что они закладывают основу и задают тон.

Энтони Гордон? Я думаю о нем с учетом завтрашнего матча. Он выдающийся игрок, а таких всегда не хватает. Мы будем пытаться его использовать. Будет ли это с самого начала матча, посмотрим. Он добавляет скорости и прямолинейности нашей линии нападения, что всегда нужно. Это важный сезон для его карьеры, и мы с нетерпением ждем возможности помочь ему достичь самого высокого уровня».

Матч «Ньюкасл» – «Барселона» состоится 18 сентября в 22:00 по киевскому времени.