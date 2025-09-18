Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эдди ХАУ: «Я думаю, это будет невероятная игра»
Лига чемпионов
18 сентября 2025, 11:21 |
123
0

Эдди ХАУ: «Я думаю, это будет невероятная игра»

Главный тренер «Ньюкасла» поделился ожиданиями от игры с «Барселоной»

18 сентября 2025, 11:21 |
123
0
Эдди ХАУ: «Я думаю, это будет невероятная игра»
УЕФА. Эдди Хау

Главный тренер английского «Ньюкасла» Эдди Хау поделился ожиданиями от матча 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны»:

«Это исторический матч. Как только мы узнали, что нам предстоит играть против «Барселоны», это вызвало какое-то магическое ощущение. Я думаю, что это будет удивительная игра, но, конечно, мы сосредоточились на тактической подготовке и стремимся показать хороший результат.

Победа над «ПСЖ» в 2023 году? Есть вещи, которые мы можем взять из того матча, но есть вещи, которые мы можем взять из всего этого. В конце концов, мы не вышли из группового этапа, что было большим разочарованием, поэтому я думаю, что мы можем использовать этот опыт, чтобы помочь нам в этом отдельном матче. Я с нетерпением жду, чтобы увидеть, как мы сыграем против «Барселоны». Конечно, после победы в субботу команда восстановила уверенность в себе.

Я думаю, что масштаб и важность этих игр, все, что происходит в матчах Лиги чемпионов, было поучительным — это отличается от Премьер-лиги, подготовка другая, ощущения другие. То, что мы уже проходили это раньше, безусловно, может нам снова помочь.

Это другой состав, чем два года назад, и я верю в наше качество, но, безусловно, это тяжелые матчи — для нас это тяжелый календарь — и я думаю, что первые матчи очень важны, потому что они закладывают основу и задают тон.

Энтони Гордон? Я думаю о нем с учетом завтрашнего матча. Он выдающийся игрок, а таких всегда не хватает. Мы будем пытаться его использовать. Будет ли это с самого начала матча, посмотрим. Он добавляет скорости и прямолинейности нашей линии нападения, что всегда нужно. Это важный сезон для его карьеры, и мы с нетерпением ждем возможности помочь ему достичь самого высокого уровня».

Матч «Ньюкасл» – «Барселона» состоится 18 сентября в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Андрей ГАВРЮШОВ: «Возникли проблемы с реализацией моментов»
Ньюкасл – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
39-летний тинейджер, Кейн – вездесущий. 14 мыслей про матч Баварии и Челси
Барселона Ньюкасл Лига чемпионов Эдди Хау пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Футбол | 17 сентября 2025, 21:45 3
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Украины 2025/26

Последний шанс Лупашка: во Львове говорят о Лужном
Футбол | 18 сентября 2025, 09:35 9
Последний шанс Лупашка: во Львове говорят о Лужном
Последний шанс Лупашка: во Львове говорят о Лужном

Вернется ли Олег Лужный в «Карпаты»?

Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Футбол | 17.09.2025, 18:45
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Футбол | 18.09.2025, 07:07
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Скандальный матч Металлист 1925 – Шахтер. УАФ назвала судейские ошибки
Футбол | 18.09.2025, 12:31
Скандальный матч Металлист 1925 – Шахтер. УАФ назвала судейские ошибки
Скандальный матч Металлист 1925 – Шахтер. УАФ назвала судейские ошибки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
17.09.2025, 17:59 1
Футбол
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
17.09.2025, 06:20 4
Бокс
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
16.09.2025, 10:02 8
Футбол
Усик потерял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Усик потерял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
16.09.2025, 08:03 5
Бокс
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
16.09.2025, 08:28 6
Футбол
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
17.09.2025, 04:19 14
Футбол
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
17.09.2025, 05:13 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем