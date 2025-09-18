КОНТЕ: «Возвращение в Лигу чемпионов всегда вызывает замечательные эмоции»

Главный тренер итальянского «Наполи» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити»:

«Возвращение в Лигу чемпионов всегда вызывает замечательные эмоции, ведь это дает возможность снова посетить такие фантастические стадионы, как этот. Мы говорим о топ-клубе с топ-тренером. Мы приезжаем с уважением и хотим увидеть, прогрессируем ли мы и можем ли конкурировать в Европе.

Хойлунду 22 года, у него вся карьера впереди. Он показал, что имеет потенциал и основу, которую мне нужно будет хорошо развить, как в случае с Лоренцо Луккой и Джузеппе Амброзино. Я знаю, что наше развитие зависит от развития каждого игрока.

И «Наполи», и я имеем одинаковый лучший результат в Лиге чемпионов: четвертьфинал. Именно поэтому мы хотим объединить силы и попытаться достичь чего-то большого. Мы должны пройти этот путь, не поддаваясь эмоциям от успехов и неудач. Завтра понадобится мужество, и мы его продемонстрируем».

Матч «Манчестер Сити» – «Наполи» состоится 18 сентября в 22:00 по киевскому времени.